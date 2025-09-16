От золотой листвы до вечерних шоу: гид по осеннему Петергофу — цены, даты, советы петербуржцам

Есть две даты завершения работы фонтанов: одна для туристов, другая для «своих».

Осенний Петергоф — время особой магии, когда великолепие фонтанов оттеняется золотом листвы. И туда хотят попасть все. Петербуржцы, чтобы насладиться видами, а туристов больше привлекает ежегодное шоу, посвященное завершению сезона фонтанов.

В 2025 году праздник станет масштабным и трогательным, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и воссозданию дворцово-паркового ансамбля после оккупации.

20-21 сентября: праздник, посвященный памяти

Фестиваль «Петергоф. Возрождение» пройдет 20 и 21 сентября (суббота и воскресенье) с 9:00 до 21:00.

Нижний парк — от дворца «Марли» до Монплезира — превратится в “машину времени”, погружающую в атмосферу 40-х годов.

Гостей ждут инсталляции, звуковое оформление, воспоминания очевидцев, истории о спасении ценностей и восстановлении Петергофа.

В течение дня будут работать интерактивные площадки, выставочные зоны, звучать живая музыка, проходить постановки с участием актеров в костюмах эпохи. Не обойдется и без фотозон и гастрономических точек.

Билеты: успеть купить заранее

Вход в Нижний парк в дни праздника платный. Дневные билеты и билеты на вечернюю программу оформляются отдельно.

Первые 2000 билетов будут стоить по 2 500 рублей, далее полная цена составит 3 000 рублей. Дети до 6 лет включительно проходят бесплатно. Льготы, кроме детских, не предусмотрены.

Почему петербуржцы не идут на праздник

Многие горожане уже бывали на подобных шоу. И предпочитают держаться подальше от толп.

"За эту сумму вы получите не только праздник, сюда входят: очереди на вход, давка внутри и праздничный штурм автобусов для возвращения в город", — пишут наученные горьким опытом.

"А может лучше подождать и бесплатно сгонять в парк..."

Ориентировочная дата отключения: до середины октября

Тем более, что после праздника красоту не отключают.

Сами фонтаны, как правило, продолжают работать до середины октября, а ориентировочная дата полного отключения в 2025 году — 13 октября (в зависимости от погоды).

Что посмотреть осенью, помимо шоу

Осень — отличное время для посещения дворцов и павильонов, таких как парадные залы Большого дворца, камерный Монплезир, Марли и павильон «Эрмитаж», а также музей фонтанного дела.

Прогулочные зоны с золотой листвой станут идеальным местом для фотосессий и неспешных прогулок.

Также можно посетить соседние пригороды, такие как Пушкин или Павловск, которые осенью выглядят особенно живописно.