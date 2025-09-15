Городовой / Общество / «Не приведет ни к росту дохода, ни к карьерному росту»: как относятся работодатели к летним каникулам сотрудников
«Не приведет ни к росту дохода, ни к карьерному росту»: как относятся работодатели к летним каникулам сотрудников

Опубликовано: 15 сентября 2025 19:03
«Не приведет ни к росту дохода, ни к карьерному росту»: как относятся работодатели к летним каникулам сотрудников
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Отпуск от работы — это новая карьерная стратегия.

В последнее время среди молодых россиян набирает популярность новый тренд — так называемые «микропенсии».

Это не связано с пенсионным обеспечением, а означает добровольный перерыв в трудовой деятельности на непродолжительный срок. Как эта практика влияет на карьеру и как к ней относятся работодатели?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Отпуск для путешествий, отдыха или смены профессии

«Микропенсия» — это, по сути, временный отказ от работы.

"Это означает, что сотрудник увольняется на небольшой период времени, допустим, на 3 месяца, летний период, для путешествий, отдыха, а в некоторых случаях для смены профессии", — объясняет Юлия Коваленко.

Для сотрудников, проработавших в компании длительное время (5-10 лет), такой перерыв может быть даже полезен.

“Перерыв в работе на три месяца может благоприятно сказаться на его здоровье, также он сможет набираться сил и приступить к новым обязанностям с большим энтузиазмом”, — отмечает эксперт.

Ежегодный отдых может стоить карьеры

Однако, эксперт предостерегает: если «микропенсии» становятся ежегодной практикой, это может иметь негативные последствия.

“Если это делается ежегодно, то в большинстве своем такое отношение к должностным обязанностям не приведет ни к росту дохода, ни к карьерному росту”, — предупреждает Коваленко.

Слишком частые перерывы могут свидетельствовать о несерьезном отношении к работе и подорвать доверие со стороны руководства.

Работодатели смотрят на форму трудоустройства

Отношение работодателей к «микропенсиям» сильно зависит от статуса сотрудника.

“Если у него срочный контракт и по завершению он уходит на микропенсию, то это одна ситуация”, — поясняет Юлия Коваленко.

Положительно относятся и к самозанятым, и к тем, кто работает по договорам ГПХ, поскольку их временное отсутствие не нарушает рабочий процесс.

“А вот к штатным сотрудникам отношение будет неблагоприятным”, — заключает эксперт.

Причина в том, что уход штатного сотрудника часто означает перекладывание его обязанностей на коллег, что может снизить общую производительность и привести к недополучению дохода организацией.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
