Не гриффоны, а крылатые львы: раскрываем тайны самых фотогеничных каменных хищников Петербурга

Где искать львов в День улыбающихся каменных кошек?

Конец сентября в Петербурге всегда отмечен не только сменой погоды — 30-го числа город празднует День улыбающихся каменных львов.

Этот праздник, посвященный гордым символам, украшающим улицы и площади, заставляет погрузиться в мир каменных зверей с величественным обликом и интересной историей.

Гид Павел Перец представил около полутора десятков уникальных львов, разделенных на три группы: львы у воды, сторожевые львы и необычные львы.

Так что самое время открывать охоту за каменными зверями.

Львы у воды — стражи Невы и ее притоков

Самыми фотогеничными и популярными считаются львы на мостах и набережных.

Банковский мост удивляет своих посетителей не грифонами, как часто ошибочно говорят, а именно крылатыми львами — символом фабрики им. Крупской, который украшает даже конфеты.

Львиный мост и сфинксы у Академии художеств тоже готовят встречу с творениями академика Павла Соколова, чугунными, но искусно окрашенными под мрамор.

Львы у дачи Безбородко на Свердловской набережной не просто скованы цепями — они словно напевают строки из песни Nautilus Pompilius, присматривая за рекой.

Современный металлический вариант представлен у Чернореченского моста — скульптуры Антонины Фатхуллиной, известной своей металлической инсталляцией «Поцелуй».

Сторожевые львы — мраморные и чугунные охранники

Петергофский фонтан «Львиный каскад» — классика жанра, где лев держит шар, чтобы не уснуть, хотя существует и версия о солнечном символе, не поддерживаемая современниками Пушкина.

Мраморные львы у дома Лобанова-Ростовского на Вознесенском проспекте — не просто украшение, а часть легенды, описанной в «Медном всаднике».

В Елагином дворце львы отлиты по образцу флорентийских с 1822 года, а у Русского музея — копии знаменитых львов Лоджии Ланци.

Белые чугунные сторожевые львы у бывшего Александровского завода на Обуховской обороны подлежат особому уважению — они тоже принадлежат кузнице городских каменных зверей.

Необычные львы — Восток и современность воедино

В Петербурге можно увидеть львов-шидза — каменных «львов-лягушек» на Петровской набережной, чей образ нередко неправильно называют.

В "Дацане Гунзэчойнэй" Приморского проспекта львы становятся хранителями божественной энергии, а в Саду Дружбы на Литейном их подарил Петербургу Шанхай.

Самые веселые львы — мозаичные работы детей в дворике на улице Чайковского, объединяющие искусство и функциональность скамейки.

А на Стрелке Васильевского острова можно найти головы львов с кольцами — каменные свидетели свадебной традиции, окутанной городской романтикой.

Каменные львы Петербурга рассказывают истории не только о силе и защите, но и о культурных связях, легендах и современном искусстве, смотрящих на горожан со всех уголков северной столицы.