Это вам не Хургада с Шарм-эль-Шейхом: Египет готовит новый курорт с прямыми рейсами

Отличные новости для фанатов отдыха в Египте. Совсем скоро двери для российских туристов откроет новый курорт, который не сравнится ни с Хургадой, ни с роскошным Шарм-Эль-Шейхом. Это местечко, скорее, напоминает развитый европейский город. А какое тут море! Даже Красное меркнет на его фоне.

Уже известно, что намечены прямые рейсы на этот пока неизведанный курорт. Но точной даты пока не называют. Хотя в перспективе полеты туда будут регулярными, как и продажа пакетных туров с системой "все включено". Итак, запоминайте. Название этого направления звучит как Эль-Аламейн. На данный момент местный аэропорт вовсю готовят к приему дорогих гостей. Египетские власти уверяют, что курорт на побережье Средиземного моря напомнит туристам знаменитую своми живописными пляжами Сардинию.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Остается верить на слово, ну или проверять самостоятельно, купив тур в числе первых. В Эль-Аламейне и раньше бывали российские туристы, но, как правило, это были довольно обеспеченные граждане. Ибо прямых перелетов не было, а сеть отелей включала в основном люксовые наподобие Rixos. Недельный тур на двоих сюда обходился примерно в 400 тысяч рублей. Это дороже чем те же Мальдивы или Сейшелы.

Теперь отельную сеть планируется активно расширять. На территории города немало и "внегостиничных" развлечений: супермаркеты, бутики, ночные клубы и казино. Пляжи отличаются белоснежным мягким песком. Ну и еще одно немаловажное преимущество — это климат. Он тут особенный, средиземноморский, более мягкий, чем на Красном море. Летом температура не зашкаливает за 40 градусов, а остается в пределах 27-30. Шансы схватить тепловой удар и обгореть в первые же сутки минимальны.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Для любителей экскурсий тоже полный простор действий. Добраться до того же Каира, Александрии и пирамид Гизы из Эль-Аламейна гораздо проще, чем из Хургады. Да и на терротории самого курорта немало исторических памятников.

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress.com