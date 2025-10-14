«Много, часто, в неудобное время и совершенно без выходных»: что нужно сделать дворнику, чтобы хорошо зарабатывать в Петербурге

В Петербурге наблюдается повышенный спрос на работников сферы ЖКХ, и предложения о работе дворником часто сопровождаются обещаниями высокой заработной платы и обилием свободного времени.
Однако, как утверждает HR-консультант Зулия Лоикова, эти обещания часто являются сильно преувеличенными мифами.
Зарплата: От обещаний до МРОТ
«Обещают обычно зарплату по Питеру, например, суммы от 50 тысяч рублей выше», — констатирует Лоикова в беседе с порталом «Городовой».
Но эта цифра редко является окладом.
«Реальность. Но такая зарплата возможна, но она почти всегда складывается из оклада. Он довольно низкий и, как правило, часто близкий к МРОТ. Вот там 20-25 тысяч рублей».
Чтобы приблизиться к заявленным 50-60 тысячам, необходимо учитывать целый ряд надбавок, которые компенсируют тяжелые условия труда.
Это за ночную смену, работу в выходные, использование реагентов зимой, а также за расширенную зону обслуживания (уборка двух-трех дворов вместо одного).
«Зарплата сильно зависит от сезона, погоды и количества вот этих переработок», — объясняет консультант.
Чтобы заработать заявленную сумму, приходится трудиться «много, часто, в неудобное время и совершенно без выходных».
Свободное время: Иллюзия отдыха
Второй миф связан с обилием свободного времени, которое якобы остается у дворников. Несмотря на график 2/2, предполагающий два дня отдыха, физическая нагрузка сводит этот бонус на нет.
«Физическая работа дворника, когда они встают, например, зимой в 4-5 утра и начинают чистить улицы, — это такая тяжелая физическая работа на воздухе. 8-10 часов с метлой, лопатой, контейнерами мусорными».
В отличие от офисной работы, после такой смены «физически не остается никаких сил, желания на активный досуг». Сезонность также играет решающую роль:
«Зимой во время снегопада свободного времени не будет вообще. Это авральный режим работы».
Социальная значимость и реальная цена труда
«Итог у нас какой? Это тяжелая, малопрестижная, но социально важная, значимая работа», — резюмирует Лоикова.
Достойная зарплата — это прямая компенсация за сложнейшие условия труда.
«Это нелегкий способ заработать в случае свободного времени».
Работа дворника требует полной самоотдачи и не оставляет ресурса для досуга, который обещают рекрутеры.