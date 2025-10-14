«Много, часто, в неудобное время и совершенно без выходных»: что нужно сделать дворнику, чтобы хорошо зарабатывать в Петербурге

В Петербурге наблюдается повышенный спрос на работников сферы ЖКХ, и предложения о работе дворником часто сопровождаются обещаниями высокой заработной платы и обилием свободного времени.

Однако, как утверждает HR-консультант Зулия Лоикова, эти обещания часто являются сильно преувеличенными мифами.

Зарплата: От обещаний до МРОТ

Зулия Лоикова HR-консультант «Обещают обычно зарплату по Питеру, например, суммы от 50 тысяч рублей выше», — констатирует Лоикова в беседе с порталом «Городовой»

Но эта цифра редко является окладом.

«Реальность. Но такая зарплата возможна, но она почти всегда складывается из оклада. Он довольно низкий и, как правило, часто близкий к МРОТ. Вот там 20-25 тысяч рублей».

Чтобы приблизиться к заявленным 50-60 тысячам, необходимо учитывать целый ряд надбавок, которые компенсируют тяжелые условия труда.

Это за ночную смену, работу в выходные, использование реагентов зимой, а также за расширенную зону обслуживания (уборка двух-трех дворов вместо одного).

«Зарплата сильно зависит от сезона, погоды и количества вот этих переработок», — объясняет консультант.

Чтобы заработать заявленную сумму, приходится трудиться «много, часто, в неудобное время и совершенно без выходных».

Свободное время: Иллюзия отдыха

Второй миф связан с обилием свободного времени, которое якобы остается у дворников. Несмотря на график 2/2, предполагающий два дня отдыха, физическая нагрузка сводит этот бонус на нет.

«Физическая работа дворника, когда они встают, например, зимой в 4-5 утра и начинают чистить улицы, — это такая тяжелая физическая работа на воздухе. 8-10 часов с метлой, лопатой, контейнерами мусорными».

В отличие от офисной работы, после такой смены «физически не остается никаких сил, желания на активный досуг». Сезонность также играет решающую роль:

«Зимой во время снегопада свободного времени не будет вообще. Это авральный режим работы».

Социальная значимость и реальная цена труда

«Итог у нас какой? Это тяжелая, малопрестижная, но социально важная, значимая работа», — резюмирует Лоикова.

Достойная зарплата — это прямая компенсация за сложнейшие условия труда.

«Это нелегкий способ заработать в случае свободного времени».

Работа дворника требует полной самоотдачи и не оставляет ресурса для досуга, который обещают рекрутеры.