«Кимчи — это не только пекинская капуста»: чем корейское блюдо отличается от русской версии

Среди любимых многими «корейских» салатов прочно обосновалось кимчи. Однако, часто то, что русские называют «кимчи», на самом деле лишь отдаленно напоминает оригинал.

Шеф-повар Иван Кудряшов проливает свет на эту кулинарную загадку, объясняя, почему русская версия этого блюда — вовсе не то, что едят в Корее.

«Кимчи — это не только пекинская капуста!»

Иван Кудряшов Шеф-повар «Кимчи — это в первую очередь блюдо, которое готовится из пекинской капусты, которую мы называем», — начинает объяснять Иван Кудряшов.

Это уже первый момент, который отличает русское понимание кимчи от корейского.

В Корее, где пекинская капуста — основной ингредиент, используют именно ее. Но, как выясняется, «приготовить кимчи можно и из обычной капусты».

«Вообще, кимчи — это не только пекинская капуста, это огурцы, это лук, это папоротник», — рассказыает шеф-повар порталу «Городовой».

Оказывается, разнообразие ингредиентов для кимчи в самой Корее гораздо шире, чем мы привыкли думать.

«Абсолютно практически любое зеленое растение может быть использовано для приготовления кимчи».

Почему же русское кимчи отличается?

Ключевое отличие кроется в доступности ингредиентов и исторических кулинарных традициях.

В России пекинская капуста стала широко доступна относительно недавно, тогда как раньше в ход шли более привычные овощи.

«Потому что другая там просто не произрастает, не растет в таком количестве как у нас».

Это относится и к другим традиционным ингредиентам, которые могли быть заменены на более доступные в местном климате.

Таким образом, «кимчи по-русски» — это скорее адаптация, кулинарное переосмысление, чем точное воспроизведение.

Это блюдо, которое приобрело свои особенности в процессе своего распространения и адаптации к местным продуктам и вкусам.

И хотя оно может быть вкусным само по себе, важно помнить, что истинное кимчи — это гораздо большее разнообразие вкусов и ингредиентов, чем принято считать.