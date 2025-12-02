Городовой / Город / Куранты ещё молчат, а чек уже кусается: раскрыта средняя стоимость новогоднего стола в Петербурге
Куранты ещё молчат, а чек уже кусается: раскрыта средняя стоимость новогоднего стола в Петербурге

Опубликовано: 2 декабря 2025 07:30
Стоимость новогоднего стола для жителей Санкт-Петербурга в этом году составит в среднем 8,4 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге подсчитали, во сколько обойдётся минимальный новогодний стол для семьи из четырёх человек. По оценкам, сумма трат на праздничные угощения почти равна стоимости месячного продуктового набора для одного горожанина, сообщает «МК в Питере».

Эти расчёты появились почти за месяц до наступления праздника. Журналисты посетили популярные магазины города, чтобы выяснить, сколько потребуется выделить из семейного бюджета на скромное, но полноценное застолье.

Список продуктов включал горячее блюдо из курицы с картофелем, традиционные закуски, бутерброды с икрой и шпротами, овощное ассорти, привычные салаты такой традиции, как "оливье" и "селёдка под шубой", а также фрукты, торт и напитки.

Стоимость набора составила в среднем 8368 рублей при самостоятельном приготовлении.

Если сравнивать, по информации Петростата, минимальный продовольственный месячный набор для петербуржца в октябре был оценён в 8 тысяч 400 рублей.

Таким образом, подготовка даже самого простого праздничного стола по расходам почти равна месячному запасу продуктов. Эксперты советуют заранее планировать покупки, чтобы не столкнуться с растущими ценами ближе к празднику.

Ранее сообщалось, во сколько обойдутся новогодние салаты к праздничному столу.

Юлия Аликова
