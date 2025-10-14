Дороже, чем в прошлом году: сколько стоит жилье в Петербурге на новогодние праздники

Новогодние праздники уже не за горами, и многие уже задумываются, где провести зимние каникулы. В итоге спрос на отели в Петербурге значительно вырос.
Сутки в Северной столице
Ночь в отеле или апартаментах на новогодние праздники в Петербурге сейчас стоит в среднем от 6 до 10 тысяч рублей. Цены поднялись примерно на 11–15% в сравнении с 2024 годом.
Такой рост объясняется сильным спросом и удлинением новогодних выходных в 2025-2026 году — праздник продлится с 31 декабря по 11 января.
Бронь заранее
Специалисты советуют не откладывать бронирование на последние недели. Уже к середине осени хорошие варианты разбирают, а к декабрю остаются только дорогие или неудобные.