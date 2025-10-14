Городовой / Общество / Дороже, чем в прошлом году: сколько стоит жилье в Петербурге на новогодние праздники
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дом, где горел триптих и исчезла крыша: Гранитный дворец Выборга Город
Закопанная история: Свердловская набережная Петербурга раскрыла инженерную мысль шведов XVII века Общество
Загадочный особняк на Каменном острове: место, где собиралась императорская семья и снимали «Сокровища Агры» Город
«Мой папа покойный вышел со мной на связь»: экстрасенс Олег Шепс «воссоединил» дочь с «мертвым» отцом, а правда оказалась прозаичнее Общество
Тайны дома Валя в Выборге: где музыка скрипок исчезла навсегда Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Дороже, чем в прошлом году: сколько стоит жилье в Петербурге на новогодние праздники

Опубликовано: 14 октября 2025 13:30
Новый год, Дворцовая площадь
Дороже, чем в прошлом году: сколько стоит жилье в Петербурге на новогодние праздники
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Количество бронирований увеличилось, поэтому взлетели и цены.

Новогодние праздники уже не за горами, и многие уже задумываются, где провести зимние каникулы. В итоге спрос на отели в Петербурге значительно вырос.

Сутки в Северной столице

Ночь в отеле или апартаментах на новогодние праздники в Петербурге сейчас стоит в среднем от 6 до 10 тысяч рублей. Цены поднялись примерно на 11–15% в сравнении с 2024 годом.

Такой рост объясняется сильным спросом и удлинением новогодних выходных в 2025-2026 году — праздник продлится с 31 декабря по 11 января.

Бронь заранее

Специалисты советуют не откладывать бронирование на последние недели. Уже к середине осени хорошие варианты разбирают, а к декабрю остаются только дорогие или неудобные.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще