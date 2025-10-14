Дворник — страшилка из прошлого: почему угроза «не будешь учиться — станешь дворником» больше не работает

Раньше родители часто использовали угрозу «не будешь учиться — станешь дворником», чтобы мотивировать детей к учебе.

Однако, в современном, более гибком мире, где существует множество профессий с достойной оплатой, этот аргумент теряет свою силу.

HR-консультант Зулия Лоикова объяснила порталу «Городовой», почему эта «страшилка» устарела и какой посыл актуален для сегодняшних школьников.

Мир изменился: Появление новых профессий и гибкость рынка труда

Зулия Лоикова HR-консультант «Действительно ли нет причин запугивать школьников работой дворника? Мне кажется, эта страшилка была не столько про профессию дворника, а про то, что не будет выбора», — отмечает Лоикова.

Раньше работа дворником ассоциировалась с тяжелым, низкооплачиваемым трудом и отсутствием перспектив.

«Сейчас мир изменился, ситуация изменилась. Мир стал более гибким», — подчеркивает консультант.

Появилось множество «разных должностей с достойной оплатой», доступных без высшего образования.

«Курьер, например, водитель такси, сборщик заказов, администратор в соцсетях, операторы службы поддержки и так далее».

Даже офисная работа, ранее казавшаяся привлекательной, теперь обесценивается из-за «скучных, допустим, ненужных совещаний».

Новый посыл: Учеба ради выбора и возможностей

«То есть вот этот новый правильный посыл школьникам, он должен быть таким: Учись не для того, чтобы избежать плохой работы, а для того, чтобы у тебя был выбор из интересных, высокооплачиваемых, перспективных работ», — предлагает Лоикова.

Важно, чтобы школьники понимали, что образование и навыки открывают двери к большему числу возможностей.

«Если ты сознательно выберешь профессию дворника, маляра или сантехника, то это выбор», — говорит консультант.

Осознанный выбор профессии, даже если она не требует высшего образования, — это одно. Но когда «не будет образования и навыков, это выбор за тебя сделают уже обстоятельства».

Поэтому запугивать школьников — неверный подход. Важно «показывать, что образование и навыки открывают двери к большему количеству возможностей».