«Любят сесть на «трон», а локтями и коленями застолбить соседний»: что петербуржцев раздражает в общественном транспорте

Парковки в Петербурге дорожают и таким образом власти хотят способствовать тому, чтобы горожане пересаживались на общественный транспорт.

На метро, трамвае или автобусе можно быстро добраться до места, минуя пробки. Но при этом поездка в общественном транспорте может оказаться испытанием, особенно в час пик.

Петербуржцы отмечают, что больше всего их раздражают люди, которые входят в вагон и не дают выйти выходящему.

«Всё чаще сталкиваюсь с ситуацией в метро, что входящие в вагон ВООБЩЕ перестали выпускать выходящих! Бабушки с тележками ломятся в вагон, как в атаку!»;

«Раздражают люди, которые прилипают у входа и мешаются. Летом ездила на ласточке на дачу, так вообще не зайти в электричку, а в середине салона — пустота»;

«Всегда учили проходить вглубь салона, чтобы не мешать входящим и выходящим. А сейчас народ вечно стоит на площадке, попой в салон и в наушниках, чтоб наверняка не услышать вежливую просьбу поменяться местами. Странные люди, любят когда их пинают», — возмутилась петербурженка.

Однако существуют не только проблемы со входом и выходом из общественного транспорта.

«Всегда душно, постоянно открывал форточки... Но так же постоянно находились люди, которым было холодно, в итоге всю дорогу, то открывали, то закрывали, а потом болели»; «Любят персоны всех возрастов сесть на «трон», а локтями и коленями застолбить соседний. И попробуй чего скажи», — отмечают горожане.

Напомним, недавно в петербургском метро произошел сбой и многие пассажиры не смогли оплатить проезд.

Теперь в Северной столице выступают с инициативой о временной отмене платы за вход в метрополитен в период масштабных сбоев в системе оплаты.