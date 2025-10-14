Герой своего времени: Петербург прощается с Александром Дитятиным, чья слава гремела на весь мир

Легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и семикратный чемпион мира Александр Дитятин скончался на 68-м году жизни.
Об этом сообщила пресс-служба Герценовского университета, где Дитятин заведовал кафедрой.
Золото Европы в 18 лет
Как пишет ТАСС, уже в юном возрасте он покорял чемпионаты Европы и мира, завоевав множество медалей. Его пик пришелся на 1979-1981 годы, когда он семь раз становился чемпионом мира.
после завершения спортивной карьеры Дитятин посвятил себя тренерской деятельности. С 2002 года он возглавлял кафедру гимнастики в Герценовском университете, передавая свой опыт.
Его уход невосполнимая потеря для мира спорта и города.