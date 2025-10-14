Городовой / Город / Герой своего времени: Петербург прощается с Александром Дитятиным, чья слава гремела на весь мир
Герой своего времени: Петербург прощается с Александром Дитятиным, чья слава гремела на весь мир

Опубликовано: 14 октября 2025 14:45
Герой своего времени: Петербург прощается с Александром Дитятиным, чья слава гремела на весь мир
globallookpress/ AlphaSpecnaz

Петербург прощается с Александром Дитятиным, трехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике.

Легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и семикратный чемпион мира Александр Дитятин скончался на 68-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба Герценовского университета, где Дитятин заведовал кафедрой.

Золото Европы в 18 лет

Как пишет ТАСС, уже в юном возрасте он покорял чемпионаты Европы и мира, завоевав множество медалей. Его пик пришелся на 1979-1981 годы, когда он семь раз становился чемпионом мира.

после завершения спортивной карьеры Дитятин посвятил себя тренерской деятельности. С 2002 года он возглавлял кафедру гимнастики в Герценовском университете, передавая свой опыт.

Его уход невосполнимая потеря для мира спорта и города.

Автор:
Ксения Пронина
