Поцелуи, Пушкин и тайны: лучшие уголки Петербурга для исполнения любовных желаний

Петербург — город, наполненный романтикой и тайнами. В каждом уголке здесь есть своя романтическая история или примета.

В Петербурге много волшебных мест и легенд, которые помогают загадать романтические желания. Это не просто красивые памятники или набережные — это настоящие точки с особенной энергетикой.

Декольте Екатерины Великой — встретить девушку мечты

Начнем с одной из самых ярких фигур Петербурга — памятника Екатерине Великой на площади Островского.

Говорят, что любвеобильная императрица помогает мужчинам встретить свою любовь, пишет kudago.com.

Чтобы активировать силу желания, нужно подпрыгнуть и дотронуться до её декольте. Делать это сложно — памятник высокий, целых 15 метров. Но говорят, что если получилось, то желания сбываются.

Стрелка Васильевского острова — выйти замуж

Для девушек, мечтающих о замужестве, отличное место — Стрелка Васильевского острова. Там стоит каменный лев, которого нужно поцеловать.

Считается, что это снимает так называемый «венец безбрачия» и помогает встретить «того самого». Эта примета уходит своими корнями в народные поверья и живет до сих пор.

Поцелуев мост — романтика и счастье в любви

Самое легендарное место для влюбленных — Поцелуев мост через реку Мойку. На первый взгляд название кажется идеальным для романтики, но в реальности оно связано с трактиром «Поцелуй».

Тем не менее мост считается местом, где пары должны целоваться. Чем дольше длится поцелуй, тем дольше счастье в союзе.

Молодожены проходят мост, начиная поцелуй на одном берегу и заканчивая на другом — такая традиция приносит удачу в семейной жизни.

Еще одна примета — если расстаётесь с любимым, проститесь на мосту, чтобы встреча наступила быстрее.

Памятник Пушкину на площади Искусств — примирение и любовь

Возле Русского музея стоит памятник Александру Пушкину — символ романтики и любви в Петербурге. Если отношения остыли, сюда можно прийти и поговорить с поэтом о своем желании вернуть любовь.

После этого советуют назначить свидание у памятника и прийти на него по отдельности, словно впервые, пишет Пикабу.

Смоленское кладбище и часовня Святой Ксении — загадать важное желание

На Смоленском кладбище у часовни Святой Ксении Петербуржской можно попросить о самом сокровенном, особенно если речь о серьезных чувствах.

Нужно написать желание на бумажке, оставить у часовни, зажечь свечу и трижды обойти часовню, пишет galernaya.ru. Считается, что святая помогает в любви, если чувства искренние.

Дополнительные магические места для желаний

Кроме главных, есть ещё много мест, где традиционно загадывают желания: Александровская колонна, Атланты у Эрмитажа, «Семимостье», Дерево желаний в Кронштадте и грифоны на Университетской набережной.

Каждый из этих уголков пронизан особой атмосферой и легендами, которые придают уверенности в исполнении мечтаний.