«Переизбыток монстров»: чем грозит детям увлечение страшными игрушками

В современном мире, где куклы-монстры и персонажи с агрессивной внешностью пользуются популярностью у детей, родители часто оказываются перед непростым выбором: покупать ли подобные игрушки?

Детский психолог Анастасия Климченко разбирает мотивы родителей и влияние таких игрушек на детскую психику.

Мотивы родителей: Желание «быть как все» или «не быть плохим»?

«То есть когда родитель покупает эту игрушку, он какую цель преследует? Удовлетворить желание ребенка быть как все?», — задается вопросом психолог.

Покупка модных игрушек часто продиктована стремлением родителя «не быть плохим», избежать упреков и соответствовать ожиданиям.

«Если нет границ, если нет стопов, то нет и какой-то четкости. Поэтому дети попадают в состояние тревоги», — говорит Климченко в беседе с «Городовой».

«Родители, которые вкладывают в это смысл, они явно не будут покупать такую игрушку, потому что она разрушает психику, по сути», — отмечает психолог.

Осознанные родители, желающие добра своему ребенку, выбирают иные варианты: «они осмысленные покупают игрушки».

«Нормальная мимика» и позитивные ценности: Альтернатива «монстрам»

Психолог предлагает ориентироваться на «нормальную» мимику игрушки — позитивную, милую, спокойную, выражающую «доброту, ласку, любовь, радость».

«Если это друг, то он мягкий, то он с нормальной мимикой».

Важным аспектом является заклад ценностей.

«То есть, если они говорят о добродетели, если они предполагают, что их дети будут формировать какие-то ценности, заботу, дружбу, доброту, эмпатию, то они покупают опять-таки мягкие игрушки».

В противном случае, если родители формируют ценности «разрушения, преодоления, борьбы, стресса», то выбор игрушек будет соответствующим.

«Переизбыток монстров»: Что несет ребенку такое увлечение?

«Если это основной контент для ребенка, это основной набор таких игрушек, ну что за собой несет ребенок?» — задается риторическим вопросом Анастасия Климченко.

Чрезмерное увлечение «страшными» игрушками, по мнению психолога, может негативно сказаться на психике ребенка, усиливая тревожность и формируя искаженное представление о мире.

Осознанный выбор игрушек — это не просто покупка, а инвестиция в здоровое ментальное развитие ребенка.