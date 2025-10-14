«VK-мессенджер и «Сферум»: что ждет родителей и учителей Петербурга

С 1 ноября коммуникация родителей и учителей полностью перейдет на эту платформу. При этом существуют юридические нюансы и разные интерпретации этого процесса.
Образовательный сервис «Сферум», созданный в 2020 году на базе VK, теперь полностью функционирует в Max.
По информации Минпросвещения, платформа уже доступна в 89 регионах страны. В ведомстве отметили, что «Сферум» обеспечивает общение между всеми участниками учебного процесса.
В комитете по образованию Петербурга подчеркнули, что регистрация родителей в Max останется добровольной.
Однако власти и школы намерены активно проводить разъяснительную работу, чтобы помочь родителям адаптироваться к новой системе.