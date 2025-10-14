Городовой / Город / «VK-мессенджер и «Сферум»: что ждет родителей и учителей Петербурга
«VK-мессенджер и «Сферум»: что ждет родителей и учителей Петербурга

Опубликовано: 14 октября 2025 11:30
школа
«VK-мессенджер и «Сферум»: что ждет родителей и учителей Петербурга
globallookpress/ Shatokhina Natalia

В Петербурге планируют завершить интеграцию школьных и родительских чатов в российский мессенджер Max к 31 октября.

С 1 ноября коммуникация родителей и учителей полностью перейдет на эту платформу. При этом существуют юридические нюансы и разные интерпретации этого процесса.

Образовательный сервис «Сферум», созданный в 2020 году на базе VK, теперь полностью функционирует в Max.

По информации Минпросвещения, платформа уже доступна в 89 регионах страны. В ведомстве отметили, что «Сферум» обеспечивает общение между всеми участниками учебного процесса.

В комитете по образованию Петербурга подчеркнули, что регистрация родителей в Max останется добровольной.

Однако власти и школы намерены активно проводить разъяснительную работу, чтобы помочь родителям адаптироваться к новой системе.

Автор:
Ксения Пронина
Город
