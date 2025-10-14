Таинственные маяки Немятово: история приладожских каналов в Ленинградской области

Если хочется сбежать от городской суеты и окунуться в тихую атмосферу старинных вод, направляйтесь к маякам немятовских берегов — к живым свидетелям истории региона.

Маяки — символ уединения, надежности и загадочности. В Ленинградской области, недалеко от Новой Ладоги, расположены одни из старейших маяков — Александровские, история которых заслуживают внимания.

Уединённые маяки Немятово

Александровские маяки — два металлических створных знака, белый и красный, расположенные в деревне Немятово-2 Волховского района.

Эти маяки были построены в XIX веке и служат навигационными ориентирами для судов, выходящих из Ново-Сясьского канала в реку Волхов.

Несмотря на то, что сейчас они не выполняют активной навигационной функции, официально числятся действующими и считаются памятниками федерального значения.

Ново-Сясьский канал — часть широкой Мариинской системы водных путей, соединяющей бассейны Волхова и Сяса.

Канал был построен для снабжения Санкт-Петербурга древесиной и строительными материалами. Сегодня по каналу можно пройти на лодке, хотя раньше он был важным судоходным маршрутом.

Через канал переброшены наплавные автомобильные мосты, которые при необходимости сдвигаются с помощью лебёдок и тросов для пропуска судов.

Маяки или нет?

Эти ажурные сооружения не совсем маяки, и скорее — створные знаки. Ведь они установлены парой, а маякам они не требовались. Они будто украшают собой местность.

Металлические башенки-маяки установлены в честь окончания строительства Ново-Сясьского канала в 1880 году, пишет Фонтанка.

Хоть он и назван именем императрицы Марии Фёдоровны, маяки получили название Александровских, а честь императора.

Как добраться и что посмотреть

До Александровских маяков удобно добираться на машине. Нужно ехать по Мурманскому шоссе через Новую Ладогу, пересечь реку Волхов по мосту и свернуть к деревням Немятово-1 и Немятово-2.

К белому маяку есть подъезд на автомобиле, а к красному придется пройти немного пешком, пишет сайт Вокруг Ладоги.

Это место отлично подходит для прогулок в любое время года. Летом можно совместить посещение маяков с поездкой в Старую Ладогу, а зимой — прогуляться по заснеженному берегу Ладожского озера.

Здесь можно полюбоваться храмами Новой Ладоги. Атмосфера особенная: тишина, простор и ощущение уединения.

Старейшие маяки

Несмотря на то, что оба маяка построены очень давно, самым старинным считается маяк Толбухин, построенный в XIX веке на искусственном острове недалеко от острова Котлин в Финском заливе.

Этот каменный маяк входит в список объектов культурного наследия регионального значения, пишет Петербург Центр.

Александровские маяки, Ново-Сясьский канал и маяк Толбухин — это значимые памятники инженерного искусства и истории Ленинградской области.

Они символизируют дух прошлых эпох и дарят чувство безопасности и покоя. Для тех, кто ищет уединение на природе с историческим оттенком, это одно из лучших мест для путешествия.