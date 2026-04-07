Где находятся парковки в Царском селе?

В Царском Селе есть парковка как для легковых автомобилей, так и для туристических автобусов.

Парковка в Царском Селе (Государственный музей-заповедник «Царское Село») — это не просто место для оставления автомобиля, а часть инфраструктуры, которая помогает посетителям комфортно посетить дворцово-парковый ансамбль. Расположенная в историческом районе Пушкина (ранее — Царское Село), она сочетает функциональность с близостью к основным достопримечательностям.

Парковка для легковых автомобилей

Адрес: Оранжерейная улица, дом 1Б.

Режим работы: круглосуточно, ежедневно.

Стоимость: 200 рублей в час. Оплата только через паркомат, принимается только безналичный расчёт картами «Мир», выпущенными в РФ.

Количество мест: 70 машиномест.

Особенности:

парковка охраняемая и наземная;

въезд осуществляется с Оранжерейной улицы;

есть возможность оформить абонемент на 30 суток — 6000 рублей.

Парковка для туристических автобусов

Адрес: Оранжерейная улица, дом 1, литера Д (въезд с Конюшенной улицы).

Режим работы: с 20 апреля по 18 октября 2026 года.

Стоимость: 200 рублей за день (с 09:00 до 20:00), без ограничения по времени пребывания в течение дня. Оплата также через паркомат, только картами «Мир».

Бесплатная парковка

Для посетителей Александровского и Баболовского парков предусмотрена бесплатная парковка.

