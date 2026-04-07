Где находятся парковки в Царском селе?

Парковка в Царском Селе (Государственный музей-заповедник «Царское Село») — это не просто место для оставления автомобиля, а часть инфраструктуры, которая помогает посетителям комфортно посетить дворцово-парковый ансамбль. Расположенная в историческом районе Пушкина (ранее — Царское Село), она сочетает функциональность с близостью к основным достопримечательностям.
Парковка для легковых автомобилей
Адрес: Оранжерейная улица, дом 1Б.
Режим работы: круглосуточно, ежедневно.
Стоимость: 200 рублей в час. Оплата только через паркомат, принимается только безналичный расчёт картами «Мир», выпущенными в РФ.
Количество мест: 70 машиномест.
Особенности:
- парковка охраняемая и наземная;
- въезд осуществляется с Оранжерейной улицы;
- есть возможность оформить абонемент на 30 суток — 6000 рублей.
Парковка для туристических автобусов
Адрес: Оранжерейная улица, дом 1, литера Д (въезд с Конюшенной улицы).
Режим работы: с 20 апреля по 18 октября 2026 года.
Стоимость: 200 рублей за день (с 09:00 до 20:00), без ограничения по времени пребывания в течение дня. Оплата также через паркомат, только картами «Мир».
Бесплатная парковка
Для посетителей Александровского и Баболовского парков предусмотрена бесплатная парковка.
Интересные факты
- Исторический контекст. Царское Село — бывшая загородная резиденция российских императоров, и современная инфраструктура, включая парковки, сохраняет связь с историческим обликом места.
- Расположение. От официальной парковки для легковых автомобилей до ближайшего входа в парк (через павильон «Эрмитажная кухня») — примерно две минуты пешком, а до Екатерининского дворца — около пяти минут.
- Экологичность. На территории музея-заповедника доступны электрокары для перемещения между достопримечательностями, что может быть альтернативой использованию личного транспорта.