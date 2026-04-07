Какие районы находятся на севере Санкт-Петербурга?

Север Санкт-Петербурга формируют три административных района: Выборгский, Калининский и Приморский. Каждый из них имеет богатую историю, уникальную инфраструктуру и интересные особенности.

Выборгский район

История: район возник в начале XVIII века. Своё название получил от старой дороги на Выборг, которая проходила через Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса и Выборгское шоссе. В первые годы существования города Выборгская сторона считалась пограничным рубежом, а река Большая Невка рассматривалась как граница протяжённости города «в ширину».

Особенности:

Один из самых зелёных районов города — более 20 садов, парков и скверов. Крупнейший — парк Сосновка (302 га), сохранившийся с XIX века. Здесь раньше были дачи Тургенева и Белинского.

В районе около 30 водоёмов: реки (Нева, Большая Невка), озёра (Суздальские) и пруды.

Исторически значимые места: Шуваловский парк (бывшая усадьба Шуваловых) с церковью в готическом стиле и вековыми елями, Сампсониевский собор (построен в середине XVIII века).

В районе расположены станции метро: «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная», «Лесная» и «Выборгская».

Калининский район

История: образован в 1936 году под названием Красногвардейский. В 1946 году переименован в честь М. И. Калинина, а в 1973 году приобрёл современные границы.

Особенности:

Протяжённость с севера на юг — более 11 км, площадь — около 40 км². Примерно треть территории занимают парки и скверы: Пискарёвский, Муринский, Пионерский, имени Академика Сахарова, сады Бенуа и Любашинский.

В южной части района в конце XIX века сформировался промышленный кластер с заводами, доходными домами и казармами для рабочих. Среди предприятий — Ленинградский металлический завод, «Красный выборжец», ЛОМО.

Достопримечательности: дача Безбородко с «львиной» оградой, Музей подводных сил России им. А. И. Маринеско, лютеранская кирха в бывшей колонии Гражданка.

В районе пять станций метро: «Гражданский проспект», «Академическая», «Политехническая», «Площадь Мужества», «Площадь Ленина».

Приморский район

История: создан 9 апреля 1936 года. До 1989 года назывался Ждановским — в честь А. А. Жданова.

Особенности: