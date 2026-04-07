Какие районы находятся на севере Санкт-Петербурга?

Север Санкт-Петербурга формируют три административных района: Выборгский, Калининский и Приморский. Каждый из них имеет богатую историю, уникальную инфраструктуру и интересные особенности.
Выборгский район
История: район возник в начале XVIII века. Своё название получил от старой дороги на Выборг, которая проходила через Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса и Выборгское шоссе. В первые годы существования города Выборгская сторона считалась пограничным рубежом, а река Большая Невка рассматривалась как граница протяжённости города «в ширину».
Особенности:
- Один из самых зелёных районов города — более 20 садов, парков и скверов. Крупнейший — парк Сосновка (302 га), сохранившийся с XIX века. Здесь раньше были дачи Тургенева и Белинского.
- В районе около 30 водоёмов: реки (Нева, Большая Невка), озёра (Суздальские) и пруды.
- Исторически значимые места: Шуваловский парк (бывшая усадьба Шуваловых) с церковью в готическом стиле и вековыми елями, Сампсониевский собор (построен в середине XVIII века).
- В районе расположены станции метро: «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки», «Удельная», «Лесная» и «Выборгская».
Калининский район
История: образован в 1936 году под названием Красногвардейский. В 1946 году переименован в честь М. И. Калинина, а в 1973 году приобрёл современные границы.
Особенности:
- Протяжённость с севера на юг — более 11 км, площадь — около 40 км². Примерно треть территории занимают парки и скверы: Пискарёвский, Муринский, Пионерский, имени Академика Сахарова, сады Бенуа и Любашинский.
- В южной части района в конце XIX века сформировался промышленный кластер с заводами, доходными домами и казармами для рабочих. Среди предприятий — Ленинградский металлический завод, «Красный выборжец», ЛОМО.
- Достопримечательности: дача Безбородко с «львиной» оградой, Музей подводных сил России им. А. И. Маринеско, лютеранская кирха в бывшей колонии Гражданка.
- В районе пять станций метро: «Гражданский проспект», «Академическая», «Политехническая», «Площадь Мужества», «Площадь Ленина».
Приморский район
История: создан 9 апреля 1936 года. До 1989 года назывался Ждановским — в честь А. А. Жданова.
Особенности:
- Один из крупнейших районов города по площади (109,87 км²) и населению (в 2025 году — 714 854 человека).
- Включает муниципальные округа: Юнтолово, Озеро Долгое, Комендантский аэродром, Ланское, Коломяги, Лахта-Ольгино, Лисий Нос.
- Известен «Лахта-центром» — самым высоким зданием России и Европы (462 м). Это деловой комплекс, получивший премию Emporis Skyscraper Award как лучшее высотное здание года.
- Зелёные зоны: парк «300-летия» с выходом к Финскому заливу, Юнтоловский заказник, Ново-Орловский лесопарк.
- В районе есть буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» — самый северный в европейской части России.
- Станции метро: «Пионерская», «Чёрная речка», «Беговая», «Комендантский проспект», «Старая Деревня».