Бетонные муравейники и «аура жуткая»: почему жизнь в новостройках и центре Петербурга не для всех и куда мечтают переехать коренные жители

В каких районах живут коренные петербуржцы, а в каких — приезжие.

Отзывы — это страшная вещь, но там можно найти массу информации и сделать выводы о многих моментах. Например, где в Петербурге живут коренные жители, а где приезжие.

Человейники под прицелом: Мурино, Кудрово и Шушары — районы раздора

Оказалось, что рожденные в Петербурге недолюбливают районы — человейники: Мурино, Кудрово, Шушары и прочее, тогда как приезжие отзываются о них с восторгом.

Вот что пишет канал «Динара и коты»:

«Совершенно удивительно стало для меня читать комментарии от коренных петербуржцев (благо, их было немного) с выводами, что это приезжие виноваты в том, что появляются такие ужасные районы как Мурино, Кудрово и иже с ними, которые портят облик и великолепие ИХ Петербурга. Вы знаете, можно было бы даже и согласиться с этим утверждением, если бы не тот противный снобизм, с которым это все написали».

Коренные петербуржцы обвиняют приезжих в «порче» облика города, выражая свое недовольство в несколько снобистской манере.

Отзывы о Мурино: перенаселенность, отсутствие зелени и контингент

Что же на самом деле пишут отзывах коренные жители?

«Сильно перенаселенное место. Живых насаждений практически нету, поэтому сильный ветер присутствует постоянно. До сих пор нету парковой зоны. ЖАДНЫЕ застройщики не могут остановиться и продолжают застройку. Контингент в основном молодые люди, не знают как относиться к своему имуществу, поэтому часто сломаны лифты, выбиты стекла. Нету городской больницы, жить тут просто страшно».

«Бетонные муравейники низкого качества, множество маргинальных элементов по ночам ищущих сокровища, все закатано в бетон и заставлено машинами, жуткая грязь местами. Одно из самых убогих мест города (все же Мурино это пригород СПБ)».

Коренные петербуржцы критикуют Мурино за перенаселенность, отсутствие зелени, неблагополучный контингент и проблемы с инфраструктурой.

А вот приезжие с таким мнением категорически не согласны.

«Отличный район города, все магазины под рукой, не дорогое жилье, до центра на метро 35 мин».

Приезжие, напротив, ценят Мурино за доступное жилье и удобное расположение относительно метро.

Нелюбовь к центру: жуткая аура, высокие потолки и вековая история

При этом коренные петербуржцы также не любят жить в центре города:

«Много лет прожила в Адмиралтейском районе, аура жуткая, особенно поздно вечером. Высокие потолки и толстые стены, буквально давят физически и эмоционально. Мистический центр города завораживает тех, кто там не жил с рождения и утомляет своей вековой историей, не всегда позитивной, многих кто уехал из старого фонда».

«По мне лучший район Питера — это Удельная. Центр — это колодцы. Там хорошо погулять, но вот жить по мне не особо».

Многие коренные петербуржцы считают Удельную лучшим районом для жизни, ценя его тишину, зелень и уют.

«Коренной (4 поколение), живу возле метро Дыбенко (Невский р-н, не Кудрово). В Центр и новостройные пригороды совершенно не хочу. Хочу переехать во что-то типа коттеджного поселка с хорошей инфраструктурой, низкими домиками и природой».

«Моя семья с дореволюционных времен живет там, где родилась и я — Петроградский район. В окно видны Стрелка Васильевского острова и Пушкинский дом. Всегда считала, что это сердце города. Но все изменилось не в лучшую сторону, район стал неудобным для жизни. Не живой какой-то».

Некоторые коренные жители отмечают, что даже престижный Петроградский район стал менее удобным для жизни и утратил прежнее очарование.

«Вы не найдете коренных петербуржцев в новых районах Мурино, Кудрово, Парнас…».

Многие уточняют, что коренные петербуржцы живут либо в центре, либо в таких городах, как Пушкин или Петергоф, где недвижимость очень дорогая и, вероятнее всего, досталась им по наследству. Тогда как приезжие и студенты селятся в бюджетных районах, поскольку старый фонд им попросту не по карману. Кроме того, большую роль в выборе играют личные предпочтения. На вкус и цвет, как известно, все разные.