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Гид по самым «беличьим» местам: где в Санкт-Петербурге подружиться с белкой

Опубликовано: 25 мая 2025 15:02
Белка, Петербург
Гид по самым «беличьим» местам: где в Санкт-Петербурге подружиться с белкой
Globallookpress / Belkin Alexey / news.ru

Пушистые зверьки облюбовали многие парки Северной столицы и с удовольствием берут еду прямо из рук посетителей.

Санкт-Петербург – город парков и садов, и неудивительно, что именно здесь можно встретить одних из самых очаровательных обитателей живой природы – белок. Эти пушистые зверьки давно привыкли к соседству с людьми и с удовольствием принимают угощения прямо из рук. Но где же в Петербурге можно не просто увидеть белку, а по-настоящему с ней подружиться?

Чем угостить белочку, чтобы она осталась довольна?

Белки в городских парках — создания довольно разборчивые. Они, конечно, не откажутся от предложенного лакомства, но важно знать, что им полезно, а что может навредить. Им можно давать несоленые и нежареные орехи, сырые семена тыквы или подсолнечника, яблоки, груши, бананы, морковь и капусту.

Что категорически нельзя давать белкам

Миндаль и арахис не самый полезный продукт для беличьего организма, а также им может навредить фундук и фисташки. Разнообразные сухарики, чипсы и печенье содержат много добавок, поэтому тоже не подходят для рациона зверьков.

Кормить белок с рук может быть небезопасно. Лучше положить лакомство на землю, чтобы избежать случайного укуса.

Отправляемся на поиски белок: лучшие парки Санкт-Петербурга

Итак, с угощением определились. Теперь пора узнать, где же искать этих пушистых очаровашек. В Петербурге есть несколько парков, где белки чувствуют себя как дома и не боятся подходить к людям.

Павловский парк: Настоящий «беличий рай». Здесь они настолько ручные, что сами запрыгивают на руки и исследуют карманы в поисках орешков. Корм для белок продается прямо в парке, так что без угощения они точно не останутся.

Петергоф: в тихих уголках парка, вдали от дворцовой суеты, можно встретить белочек, которые с удовольствием составят вам компанию во время прогулки. Они настолько привыкли к угощениям, что могут выхватить лакомство прямо из рук. Корм тоже можно приобрести на месте.

Удельный парк: Один из старейших парков города, где сохранились корабельные сосны еще со времен Петра I. Здесь есть «бельчатник» — специальная зона с кормушками для белок и птиц.

Елагин остров (ЦПКиО им. Кирова): белок сюда когда-то завезли специально, и они прекрасно освоились. Теперь они — неотъемлемая часть паркового пейзажа, активно выпрашивающая угощения у прохожих. Корм можно купить прямо в парке, передает Петербург Центр.

Парк Сосновка: Здесь белки чувствуют себя особенно вольготно среди хвойных деревьев и ягодных полян. Они смело берут еду с рук и пользуются кормушками.

Екатерининский парк: Здесь почти ручные белки стали обычным явлением в любое время года. Они выбегают навстречу посетителям, зная, что их ждет вкусное угощение.

Несколько советов

Помните, что белки – дикие животные, и относиться к ним нужно с уважением: не шумите и не делайте резких движений, чтобы не испугать зверьков. Не кормите белок слишком часто и много, чтобы они не разучились самостоятельно добывать пищу.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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