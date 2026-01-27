Городовой / Полезное / Годный рецепт тарталеток с консервированным тунцом: пятиминутка, которая затмит все на столе
Годный рецепт тарталеток с консервированным тунцом: пятиминутка, которая затмит все на столе

Опубликовано: 27 января 2026 08:15
 Проверено редакцией
тарталетки с тунцом
Фото: Городовой.ру

Ищете идею для эффектной и несложной закуски к праздничному столу? Тарелка с ароматными тарталетками, наполненными начинкой из консервированного тунца, станет отличным решением. Они готовятся буквально за 15 минут и гарантированно исчезнут первыми.

Ингредиенты (на 10-12 тарталеток)

  • Готовые песочные тарталетки — 10-12 шт.
  • Тунец консервированный в собственном соку — 1 банка (около 180 г)
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Лук репчатый (небольшой) — ½ шт. или пучок зелёного лука
  • Петрушка или укроп — небольшой пучок
  • Майонез — 2-3 ст. ложки
  • Горчица (дижонская или обычная) — 1 ч. ложка
  • Сок лимона — 1 ч. ложка
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка основы. Слейте жидкость с тунца и разомните его вилкой в миске. Яйца, сваренные вкрутую, натрите на средней тёрке. Мелко нарежьте лук и зелень.

Шаг 2. Заправка. В отдельной чашке приготовьте соус: смешайте майонез, горчицу, лимонный сок, соль и перец.

Шаг 3. Сборка. Соедините в большой миске тунца, яйца, лук и зелень. Заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Чайной ложкой наполните готовые тарталетки полученной начинкой. Для праздничного вида украсьте каждую тарталетку зерном граната, веточкой петрушки или кружочком маслины. Подавайте сразу.

Автор:
Игорь Мустафин
