Годный рецепт тарталеток с консервированным тунцом: пятиминутка, которая затмит все на столе

Ищете идею для эффектной и несложной закуски к праздничному столу? Тарелка с ароматными тарталетками, наполненными начинкой из консервированного тунца, станет отличным решением. Они готовятся буквально за 15 минут и гарантированно исчезнут первыми.
Ингредиенты (на 10-12 тарталеток)
- Готовые песочные тарталетки — 10-12 шт.
- Тунец консервированный в собственном соку — 1 банка (около 180 г)
- Яйца куриные — 2 шт.
- Лук репчатый (небольшой) — ½ шт. или пучок зелёного лука
- Петрушка или укроп — небольшой пучок
- Майонез — 2-3 ст. ложки
- Горчица (дижонская или обычная) — 1 ч. ложка
- Сок лимона — 1 ч. ложка
- Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
Приготовление
Шаг 1. Подготовка основы. Слейте жидкость с тунца и разомните его вилкой в миске. Яйца, сваренные вкрутую, натрите на средней тёрке. Мелко нарежьте лук и зелень.
Шаг 2. Заправка. В отдельной чашке приготовьте соус: смешайте майонез, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
Шаг 3. Сборка. Соедините в большой миске тунца, яйца, лук и зелень. Заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Чайной ложкой наполните готовые тарталетки полученной начинкой. Для праздничного вида украсьте каждую тарталетку зерном граната, веточкой петрушки или кружочком маслины. Подавайте сразу.