Город на Неве удержал промышленную корону России — Беглов

Опубликовано: 3 января 2026 19:36
 Проверено редакцией
Город на Неве удержал промышленную корону России — Беглов
В Санкт-Петербурге насчитывается около 860 крупных и средних промышленных предприятий.

Город на Неве в очередной раз подтвердил свою ведущую роль в промышленном развитии России в 2025 году. Об этом рассказал глава региона Александр Беглов. Он подчеркнул, что поддержка современных производств и стимулирование предпринимательства входят в число главных задач для Петербурга на ближайшие годы.

По словам губернатора, власти готовы оперативно реагировать на возникающие вызовы, совершенствуют существующие механизмы помощи и вводят новые меры для поддержки промышленного сектора. Развитие предприятий остается одним из ключевых направлений до 2030 года.

«Передовая промышленность и развитие предпринимательства — один из десяти приоритетов развития Северной столицы до 2030 года. Мы уверенно отвечаем на новые вызовы, обновляем и дополняем существующие меры поддержки и принимаем новые», — заявил Александр Беглов.

Сейчас в Петербурге работает примерно 860 предприятий среднего и крупного масштаба. Кроме того, в городе функционирует около 28 тысяч малых и микропредприятий. В этих организациях трудоустроено более 441 тысячи человек.

Автор:
Юлия Аликова
Город
