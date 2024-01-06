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Хитрые хозяйки постельное белье не гладят: борются со складками по-другому

Хитрые хозяйки постельное белье не гладят: борются со складками по-другому
Как разгладить постельное белье без утюга

Есть более быстрый способ.

Глажка постельного белья занимает немало времени, поэтому многие хозяйки ею пренебрегают. Но все же спать на выглаженном комплекте значительно приятнее. Хорошо, что есть простой способ привести белье в порядок без утюга.

Вам понадобятся:

  • кондиционер для белья — 1 ч. л.,
  • вода — 200 мл.

Смешайте оба компонента и перелейте их в бутылку с пульверизатором. Застелите простыней матрас, а затем распылите готовый раствор и дождитесь высыхания. То же самое повторите с наволочками и пододеяльником.

Эта хитрость не только уберет складки, но и наполнит комнату приятным ароматом, отмечает автор Дзен-канала «Елена Матвеева».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Дом Советы Лайфхак
6 января 2024 12:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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