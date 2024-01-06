Хитрые хозяйки постельное белье не гладят: борются со складками по-другому

Глажка постельного белья занимает немало времени, поэтому многие хозяйки ею пренебрегают. Но все же спать на выглаженном комплекте значительно приятнее. Хорошо, что есть простой способ привести белье в порядок без утюга.

Вам понадобятся:

кондиционер для белья — 1 ч. л.,

вода — 200 мл.

Смешайте оба компонента и перелейте их в бутылку с пульверизатором. Застелите простыней матрас, а затем распылите готовый раствор и дождитесь высыхания. То же самое повторите с наволочками и пододеяльником.

Эта хитрость не только уберет складки, но и наполнит комнату приятным ароматом, отмечает автор Дзен-канала «Елена Матвеева».

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