Хлебцы, мясо, греча и блюда, которыми кормят в поездах «Таврии»: из Петербурга в Севастополь сумку еды можно не везти
Хлебцы, мясо, греча и блюда, которыми кормят в поездах «Таврии»: из Петербурга в Севастополь сумку еды можно не везти

Опубликовано: 20 декабря 2025 17:00
питание в поезде
Фото: Городовой.ру

Будете есть до отвала в вагоне ресторане.

Путешествие на поезде — это отдельный мир со своими правилами, и еда в нём — целая наука. Как и год назад, главный вопрос — что входит в билет, а за что придётся платить отдельно.

Картина сильно зависит от самого поезда. В большинстве фирменных, горячее питание часто уже включено в стоимость билета. После посадки в купе вас может ждать стартовый набор: бутылка воды, хлебец, иногда пастила.

Но что входит в меню «Таврии»? Проводница предложит на выбор курицу или говядину, и через время принесёт горячий лоток с гречей и бефстроганов или другим гарниром с мясом. Порции, по отзывам, не гигантские, но готовят вполне съедобно. А вот чай или кофе к такому ужину, как правило, не прилагаются — их нужно покупать отдельно.

Если питание не включено или хочется разнообразия, работает вагон-ресторан, теперь часто называемый «бистро». Цены там сопоставимы с городским кафе: суп может стоить 300-400 рублей, горячее блюдо — 500-700 рублей. Актуальное меню всегда висит на видном месте.

Третий вариант — заказать что-то у проводника. Классика жанра — чай в стакане с подстаканником (около 75 рублей), капсульный кофе, лапша и пюре быстрого приготовления. Также в ассортименте обычно вода, соки, снэки и даже безалкогольное пиво. Цены выше магазинных, но это плата за удобство.

Автор:
Игорь Мустафин
