Хлебцы, мясо, греча и блюда, которыми кормят в поездах «Таврии»: из Петербурга в Севастополь сумку еды можно не везти

Путешествие на поезде — это отдельный мир со своими правилами, и еда в нём — целая наука. Как и год назад, главный вопрос — что входит в билет, а за что придётся платить отдельно.
Картина сильно зависит от самого поезда. В большинстве фирменных, горячее питание часто уже включено в стоимость билета. После посадки в купе вас может ждать стартовый набор: бутылка воды, хлебец, иногда пастила.
Но что входит в меню «Таврии»? Проводница предложит на выбор курицу или говядину, и через время принесёт горячий лоток с гречей и бефстроганов или другим гарниром с мясом. Порции, по отзывам, не гигантские, но готовят вполне съедобно. А вот чай или кофе к такому ужину, как правило, не прилагаются — их нужно покупать отдельно.
Если питание не включено или хочется разнообразия, работает вагон-ресторан, теперь часто называемый «бистро». Цены там сопоставимы с городским кафе: суп может стоить 300-400 рублей, горячее блюдо — 500-700 рублей. Актуальное меню всегда висит на видном месте.
Третий вариант — заказать что-то у проводника. Классика жанра — чай в стакане с подстаканником (около 75 рублей), капсульный кофе, лапша и пюре быстрого приготовления. Также в ассортименте обычно вода, соки, снэки и даже безалкогольное пиво. Цены выше магазинных, но это плата за удобство.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.