Хрустящий хлеб приготовите без тостера: покупку техники можно отложить

Хрустящий снаружи и мягкий внутри хлеб превращает простые бутерброды в произведение кулинарного искусства. Поэтому тостеры стали такими популярными. Однако специальная техника может и не понадобиться.

Создать шедевр можно в обыкновенной духовке. Но если просто положить батон запекаться, он очень быстро трансформируется в сухарь. Понадобится та самая решетка из печи, для которой никогда не находится подходящего применения.

Застелите противень пергаментной бумагой и засуньте в духовку. Над ним поставьте решетку, а между прутьев разместите тосты. На приготовление уйдет 15–20 минут в зависимости от мощности. Благодаря удобному расположению хлеб получается именно таким, как нужно, говорится на Дзен-канале «Она знает».

Источник фото: Фото: Seriously Low Carb на Unsplash