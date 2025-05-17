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Идеально симметричная и незаметная для большинства: эту улицу Петербурга редко рекомендуют посетить, а зря

17 мая 2025 18:32
Улица Зодчего Росси
Идеально симметричная и незаметная для большинства: эту улицу Петербурга редко рекомендуют посетить, а зря
Фото: Городовой.ру

Остается в тени более известных достопримечательностей.

Есть в Петербурге место, мимо которого проходят даже те, кто считает себя знатоком города. Улица, спрятанная буквально за спиной Александринского театра, — короткая, почти камерная, но при этом по-настоящему уникальная. Это улица Зодчего Росси — единственная в мире, построенная по принципам идеальных пропорций.

Что в ней особенного?

Высота зданий — 22 метра. Ширина улицы — те же 22 метра. А длина — ровно в десять раз больше: 220 метров. Архитектор Карл Росси задумал и реализовал улицу, абсолютно подчинённую золотому сечению. С 1923 года она носит его имя. До этого называлась Театральной — как раз потому, что начинается от Александринского театра.

Кажется, что зданий по обе стороны улицы всего два — настолько фасады едино оформлены. Но на деле их пять. Сейчас здесь размещаются Академия русского балета имени Вагановой и здание бывшей Дирекции императорских театров.

Почему её не замечают?

Автор обзора признаётся: видит здесь автомобили почти всегда. Это мешает воспринимать улицу как целостный архитектурный шедевр. Даже ранним утром редко удаётся застать её пустой.

Но несмотря на это, она возвращается сюда каждый раз, когда бывает в Петербурге — просто постоять в этой идеальной перспективе. И даже если человек далёк от академической архитектуры, трудно не поддаться её особому ритму и гармонии.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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