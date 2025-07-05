Сфинксы Аменхотепа III: почему они наводят ужас на петербуржцев

Санкт-Петербург — город молодых традиций и величественных дворцов, но среди его архитектурных достопримечательностей выделяются необычные каменные стражи — египетские Сфинксы.

Эти загадочные фигуры — не просто украшение, а настоящие свидетели истории, пришедшие из далеких времен.

Египетские Сфинксы в сердце Северной столицы — история и легенды

Сфинксы — мифические существа с телом льва и головой человека, символизирующие власть и защиту. В Древнем Египте они охраняли храмы и гробницы, а их облик часто имел черты фараонов — посланников бога солнца Ра.

Петербургские Сфинксы были созданы для фараона Аменхотепа III. Он взошел на престол в возрасте десяти лет и правил примерно с 1388 по 1351 год до нашей эры.

За время его царствования были возведены великолепные храмы и создано множество выдающихся скульптур, которые сегодня входят в коллекции лучших музеев мира. По аллее, ведущей к дворцу Аменхотепа III, стояли сфинксы, охранявшие правителя от злых сил.

От Фив до Невы — как в Петербург попали древние каменные гиганты

В 1820 году при раскопках в Фивах были обнаружены два сфинкса с портретным изображением фараона — на их головах красовалась двойная корона, символизирующая власть над Верхним и Нижним Египтом, а украшение в виде кобры означало покровительство и защиту.

В начале XIX века молодой русский офицер Андрей Николаевич Муравьев, путешествуя по Сирии и Египту, увидел один из этих сфинксов, выставленных на продажу в Александрии.

Восхищенный произведением искусства, он направил письмо российскому послу с предложением приобрести скульптуры. Запрос был передан в Петербург императору Николаю I, который одобрил покупку.

Однако к тому времени сфинксы уже приобрело французское правительство, но в условиях революционных событий во Франции статуи были уступлены России за 64 тысячи рублей.

В 1832 году две гранитные скульптуры весом по 23 тонны каждая прибыли в Санкт-Петербург.

Сфинксы Аменхотепа III — символ власти и загадок в Санкт-Петербурге

Как пишет «Нескучный экскурсовод», два года статуи стояли во дворе Академии художеств, а затем заняли постоянное место на Университетской набережной.

На их пьедесталах высечена надпись о происхождении, а на самих Сфинксах — множество иероглифов, расшифрованных в 1912 году академиком Василием Струве. Они содержат полное имя фараона и его божественный статус.

Иероглифы и тайны: что скрывают петербургские Сфинксы?

Загадочный взгляд Сфинксов породил множество легенд. Считается, что выражение их лиц меняется в зависимости от времени суток — явление, которое привлекает любителей мистики и туристов. Иероглифы на статуях — ключ к пониманию их истинного значения и силы.

Легенды и мифы вокруг египетских Сфинксов на Университетской набережной

Мифы придают Сфинксам особую ауру — многие верят, что они могут исполнить желание, если подойти к ним в определенное время. Эти каменные стражи продолжают хранить тайны древнего Египта, став неотъемлемой частью петербургского культурного наследия.