Монетный двор и Нидерланды: как появились самые знаменитые прозвища Петербурга

Город на Неве имеет множество названий, таких как Питер, СПб и Северная Пальмира.

Санкт-Петербург — город с богатой историей и множеством имен. За более чем три века своего существования он успел получить не только официальные названия, но и массу неофициальных прозвищ.

Разбираемся, откуда взялись самые известные из них — СПб и Питер, а также почему город иногда называют Северной Пальмирой или Северной Венецией.

Откуда взялось «СПб»?

Если вы когда-нибудь задумывались, почему в официальных документах и адресах часто пишут просто «СПб», а не полное «Санкт-Петербург», то история этого сокращения уходит почти на 300 лет назад.

В 1724 году на монетах Санкт-Петербургского Монетного двора ставили отметку «С.П.Б.» — именно так обозначали место чеканки монет.

Это сокращение из трех букв, а не двух, появилось не случайно. В начале XVIII века название города писали по-разному, например, «Санкт-Питер-Бурх» — так, с немецким оттенком, называл город сам Петр I и его окружение.

Чтобы не путать сокращение с другими аббревиатурами, выбрали именно три буквы — СПб.

Со временем это удобное сокращение вышло за пределы монетного двора и стало использоваться в почтовой переписке, рекламе, издательском деле и в повседневной жизни.

Вплоть до революции 1917 года «СПб» было привычным знаком города. После долгого перерыва в советское время, когда город называли Ленинградом, сокращение вернулось в обиход уже в 1990-х.

Почему «Питер» — это не просто сленг?

Название «Питер» — самое популярное и теплое прозвище города. Многие думают, что оно появилось недавно и звучит как «простонародное» или даже «гопническое» имя. Но это не так.

«Питер» — одно из самых старых неофициальных имен, которое возникло еще в первые десятилетия существования города.

Сложное и громоздкое «Санкт-Питер-Бурх» постепенно сокращали в устной речи первостроители и рабочие. Это имя отражало европейское влияние — ведь Петр Великий учился и жил в Нидерландах.

Со временем «Питер» стало привычным словом не только среди простых людей, но и в литературе XVIII–XIX веков — его использовали Фонвизин, Радищев, Пушкин и другие классики.

Император Николай II в своих дневниках тоже называл город «Питером». В советское время, несмотря на официальные переименования в Петроград и Ленинград, народное имя не исчезло, пишет Президентская библиотека Бориса Ельцина.

Северная Пальмира и Северная Венеция — поэтические прозвища

Помимо «СПб» и «Питера», у города есть и другие красивые, романтические прозвища. Например, Северная Пальмира — это поэтическое сравнение с древним сирийским городом, известным своей архитектурой и роскошью.

Такое название появилось в эпоху классицизма в начале XIX века, когда европейцы поражались стройности и красоте петербургских фасадов и колонн.

Еще одно популярное прозвище — Северная Венеция. Его город получил благодаря своим многочисленным рекам и каналам, напоминающим знаменитую итальянскую Венецию.

Петр I действительно вдохновлялся идеями водных городов, и первоначально планировалось, что на Васильевском острове будут каналы, а не улицы, а передвигаться по ним — на лодках.

Другие имена и прозвища

Санкт-Петербург также называют Северной столицей, Культурной столицей и Городом белых ночей.

Эти эпитеты подчеркивают его историческое значение как столицы Российской империи, богатое культурное наследие и уникальные природные явления — белые ночи, когда солнце почти не заходит за горизонт.

Санкт-Петербург — город многогранный, и его имена помогают лучше понять его характер. Так что, когда вы слышите «СПб» или «Питер», знайте — это не просто слова, а целая история, которую город хранит уже более трехсот лет.