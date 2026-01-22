Городовой / Полезное / Идеальный легкий салат из капусты: голландцы едят такой с 12 века
Идеальный легкий салат из капусты: голландцы едят такой с 12 века

Опубликовано: 22 января 2026 20:15
 Проверено редакцией
капустный салат
Идеальный легкий салат из капусты: голландцы едят такой с 12 века
Фото: Городовой.ру

В Нидерландах есть салат, который подают к столу практически в любое время суток. Это коулсло — хрустящая закуска из свежих овощей, отдалённо напоминающая наш капустный салат, но с характерным европейским акцентом. Всё дело в особой пикантной заправке, которая преображает привычные ингредиенты.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — ½ небольшого кочана
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — ½ шт.
  • Лук репчатый — ½ шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Майонез — 3 ст. ложки
  • Горчица зернистая — 1 ч. ложка
  • Уксус винный — 1 ст. ложка
  • Сахар — ½ ч. ложки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей. Капусту, болгарский перец и яблоко (без сердцевины) нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной тёрке. Лук мелко нарежьте. Сложите все овощи в большую миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы они пустили сок и стали мягче.

Шаг 2. Заправка. В отдельной ёмкости смешайте майонез, зернистую горчицу, винный уксус, сахар, соль и перец. Взбейте венчиком до однородного состояния.

Шаг 3. Сборка. Заправьте овощную смесь соусом и тщательно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 30 минут — за это время вкусы соединятся, а капуста станет ещё нежнее. Подавайте как освежающий гарнир к мясу или как самостоятельную лёгкую закуску.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
