Идеальный легкий салат из капусты: голландцы едят такой с 12 века

В Нидерландах есть салат, который подают к столу практически в любое время суток. Это коулсло — хрустящая закуска из свежих овощей, отдалённо напоминающая наш капустный салат, но с характерным европейским акцентом. Всё дело в особой пикантной заправке, которая преображает привычные ингредиенты.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — ½ небольшого кочана
- Морковь — 1 шт.
- Перец болгарский — ½ шт.
- Лук репчатый — ½ шт.
- Яблоко — 1 шт.
- Майонез — 3 ст. ложки
- Горчица зернистая — 1 ч. ложка
- Уксус винный — 1 ст. ложка
- Сахар — ½ ч. ложки
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
Шаг 1. Подготовка овощей. Капусту, болгарский перец и яблоко (без сердцевины) нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной тёрке. Лук мелко нарежьте. Сложите все овощи в большую миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы они пустили сок и стали мягче.
Шаг 2. Заправка. В отдельной ёмкости смешайте майонез, зернистую горчицу, винный уксус, сахар, соль и перец. Взбейте венчиком до однородного состояния.
Шаг 3. Сборка. Заправьте овощную смесь соусом и тщательно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 30 минут — за это время вкусы соединятся, а капуста станет ещё нежнее. Подавайте как освежающий гарнир к мясу или как самостоятельную лёгкую закуску.