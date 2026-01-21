Цены в Петербурге взлетели к зиме: что подорожало сильнее всего?

В Санкт-Петербурге и пригородах продолжается рост стоимости жизни. Индекс изменения потребительских цен за год составил в северной столице 104,75%. Это означает, что за 12 месяцев средний уровень цен увеличился на 4,75%.
Наименьшее повышение отметили в ценах на продовольственные товары — их стоимость выросла примерно на 3,19%. Непродовольственные товары подорожали заметнее, их рост составил 4,01%. Самое значительное увеличение затронуло сферу услуг, где зафиксирован подъем на 7,63%.
Для Ленинградской области характерна схожая динамика, однако там уровень инфляции оказался ещё выше.
