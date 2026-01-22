Городовой / Полезное / Беру 5 кг гречки, спустя неделю вновь иду на рынок: гарнир по-царски варится за 30 мин, уплетается за 10
Беру 5 кг гречки, спустя неделю вновь иду на рынок: гарнир по-царски варится за 30 мин, уплетается за 10

Опубликовано: 22 января 2026 21:15
 Проверено редакцией
Фото: Городовой.ру

Гречневая каша — настоящая королева русской кухни, а в компании с грибами и овощами она превращается в роскошное блюдо «по-царски». Этот рецепт прост в исполнении, но результат получается настолько вкусным и ароматным, что тарелки опустошаются мгновенно.

Ингредиенты

  • Гречка ядрица — 300 г
  • Шампиньоны свежие — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — ½ шт.
  • Кукуруза консервированная — 100 г
  • Масло растительное — 3 ст. ложки
  • Вода — 3 стакана
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Гречка. Промытую крупу залейте водой, доведите до кипения, снимите с огня, накройте крышкой и укутайте полотенцем. Оставьте на 25-30 минут — она дойдёт до готовности на пару.

Шаг 2. Овощная зажарка. На разогретом масле обжарьте мелко нарезанный лук и натёртую морковь до мягкости. Добавьте кубики болгарского перца и нарезанные шампиньоны. Тушите, помешивая, пока грибы не подрумянятся и не испарится лишняя влага. Посолите и поперчите.

Шаг 3. Соединение. К готовым овощам и грибам высыпьте запаренную гречку и кукурузу. Аккуратно перемешайте, прогрейте под крышкой на маленьком огне 5-7 минут, чтобы вкусы соединились. Подавайте горячим, при желании посыпав свежей зеленью. Это блюдо совершенно самодостаточно и не требует добавления мяса.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
