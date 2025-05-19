В Летний сад — только избранным: кого раньше не пускали в любимое место прогулок петербуржцев и почему

Как менялись правила поведения в Летнем саду — от немецкого платья до «приличной одежды»?

Александр Пушкин не всегда был серьезен в поэзии. Нередко любил шутить.

«Нашла за что браниться! за Летний сад. Да ведь Летний сад мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома», — писал Александр Сергеевич Пушкин своей жене Наталье Николаевне в Полотняный завод 11 июня 1834 г.

Всех, кто представил поэта, прогуливающимся в домашнем халате по аллеям Летнего сада, придется разочаровать: Пушкин пошутил. За внешним видом посетителей сада в дореволюционный период внимательно следили. Пушкинская фраза — это лишь игра слов, а в реальности соблюдение правил внешнего вида было обязательным для всех посетителей сада.

Петровские времена: немецкое платье и ассамблеи без бород

При Петре I на придворные торжественные празднества и ассамблеи приглашенные должны были являться в немецком платье и без бороды, вести себя согласно западноевропейским обычаям. Кроме аристократии, в сад приглашали корабельных мастеров и капитанов.

«…позволено было всякому чину входить, кроме тех, кои в серых кафтанах, а паче с бородами, оных впущать запрещено», — было написано в указе.

Этот указ четко определял, кому был запрещен вход в сад, ограничивая посещение определенными сословиями и подчеркивая важность внешнего вида.

XVIII век: Летний сад открывается для публики — с ограничениями

В середине XVIII века Летний сад становится доступным сначала для узкого, а затем — и для более широкого круга публики.

25 мая 1752 г. вышел указ: «О дозволении санкт-петербургским жителям прогуливаться в Первом и Втором императорских садах на Неве реке в праздничные и торжественные дни, но с обязательством быть в пристойных одеждах».

Пускали всех, кроме «матросов, також и господских, ливрейных и подлаго народа». Отдельно оговаривалось, что считалось неопрятным: «неубранные волосы, платки на шее и в сапогах», бороды у купцов, старые кафтаны, простые русские платья.

Виктор Абрамович Коренцвит в книге «Летний сад Петра Великого. Рассказ о прошлом и настоящем» предполагает, что о дозволении жителям прогуливаться в Летнем саду вскоре пожалели, так как почти сразу «в бывшей Фаболной роще у называемого яблошного фонтана четыре свинцовые фигуры незнаемо кем с педесталов наземь свалены».

Как пишет канал «Пешком по Петербургу и не только», случаи вандализма приводили к сомнениям в целесообразности открытия сада для широкой публики.

Четверги и воскресенья: дни открытых дверей — с правилами

В 1755 году указом императрицы Елизаветы Петровны было объявлено об открытии сада для публики два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Это разрешение подтверждалось указами 1762, 1794, 1827 годов.

Всякий раз в указах упоминались прилично одетая публика и запрет на посещение сада мастеровыми, матросами и солдатами. Посещение сада ограничивалось определенными днями и требовало соблюдения установленных правил.

Полиция и гоф-интендантская контора

В соответствии с правилами, изложенными в журнале гоф-интендантской конторы 29 апреля 1843 года, полицейская команда, следившая за порядком в Летнем саду, не впускала в сад неприлично одетых людей и посетителей с собаками, следила за сбережением зеленых насаждений и скульптуры.

Правила запрещали курение табака и сигар у Кофейного домика.

После революции: Летний сад — для всех

После октябрьской революции Летний сад взяли под государственную охрану. С тех пор он доступен для всех без исключения.

Правила для посетителей существуют до сих пор, но они легко выполнимы. Сейчас они не столь строги, как в прошлые эпохи, и направлены на обеспечение комфорта и безопасности всех посетителей.