Бой из прошлого, показ мод XVIII века и погружение в эпоху Петра I: как пройдет фестиваль «Выборгский рубеж»

В Выборге пройдет грандиозный фестиваль, который позволит прочувствовать то время, когда жил император.

5 июля 2025 года в Выборге снова развернется настоящий праздник истории — Петровский фестиваль «Выборгский рубеж».

Это не просто очередное городское мероприятие, а настоящее путешествие во времени — в эпоху Петра I, когда Выборг стал частью Российской империи.

Что это за фестиваль и почему он особенный?

«Выборгский рубеж» с каждым годом становится все популярнее. Первый состоялся в 2022-м, приуроченный к юбилею Петра Великого, и с тех пор вырос в одно из крупнейших исторических событий России, посвященных Петровской эпохе.

В 2023 году фестиваль попал в финал престижной премии Russian Event Awards, а в 2024-м получил призовое место в номинации исторических мероприятий.

Где и когда?

Место действия — Замковый остров в Выборге и окрестности Выборгского залива, включая Смоляной мыс, который сейчас — городской пляж.

Добраться из Петербурга очень удобно: на электричке «Ласточка» — чуть больше часа, или на машине по трассе «Скандинавия» — около полутора часов.

Что будет происходить?

Главная изюминка фестиваля — реконструкция высадки морского десанта XVIII века. Лодки с солдатами Петровской армии подплывают к берегу, начнется бой за укрепления с настоящей пиротехникой, барабанами и строевыми командами.

Это не просто шоу — это живое погружение в военную историю, где можно увидеть, как воевали триста лет назад, пишет Культура Петербурга.

На Замковом острове весь день будут работать тематические площадки: мастер-классы по старинным ремеслам, фотозоны, ярмарка с сувенирами и изделиями ручной работы, выступления музыкальных коллективов и даже показ мод XVIII века.

Можно не только смотреть, но и самому попробовать станцевать контрдансы, примерить костюмы, узнать, как жили люди в эпоху Петра I.

Программа на день

Время Событие 12:00 –20:00 Интерактивные площадки и ярмарка 12:30 Парад участников от площади Кнутссона к Смоляном мысу 13:00 –14:00 Морская баталия и высадка десанта 14:00 Официальное открытие в Выборгском замке

Далее — концерты барочной музыки, танцы, мастер-классы, показ костюмов, обучение танцам эпохи барокко.

Вечером — концерты квартетов и закрытие фестиваля в 20:00.

Почему стоит поехать?

Потому что это не просто исторический фестиваль, а настоящий спектакль, в котором вы — зритель и участник одновременно.

Вы сможете почувствовать дух XVIII века, увидеть старинный Выборг в необычном ракурсе, познакомиться с культурой, музыкой и модой Петровской эпохи