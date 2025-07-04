«Самый правильный выход — это многослойность»: что надеть в переменчивую петербуржскую погоду

«Самый правильный выход — это многослойность. И обязательно вещи из натуральных тканей.

Ближе к телу идеально в этом случае подходит лен. В отличие от других натуральных материалов (хлопок, вискоза), он обладает способностью впитывать влагу при сравнительно большой воздухо- и теплопроницаемости.

Тонкий шерстяной джемпер можно убрать в сумочку или завязать на плечах или бедрах, это снова в моде.

А вот модную ветровку лучше выбрать из современных синтетических материалов. Они позволяют создавать тонкие и прочные изделия с прекрасными защитными функциями.

Прекрасны для такой погоды и модные аксессуары. На голову кепку или косынку. На плечи актуальный и очень практичный рюкзак», — советует эксперт.