«Самый правильный выход — это многослойность»: что надеть в переменчивую петербуржскую погоду

Синоптики вновь не радуют жителей центральной России хорошими летними прогнозами, особенно петербуржцев и москвичей.
Июль в Петербурге — месяц, который всегда вызывает особые ожидания у горожан и туристов. В 2025 году погода обещает быть характерной для северной столицы переменчивостью.
Так что если вы планируете прогулки, то нужно продумать свои образы, так как будет чувствоваться и прохлада, и теплая погода.
Имидж-консультант Елена Бестави рассказала «Городовому», как одеться в такую переменчивую погоду.
«Самый правильный выход — это многослойность. И обязательно вещи из натуральных тканей.
Ближе к телу идеально в этом случае подходит лен. В отличие от других натуральных материалов (хлопок, вискоза), он обладает способностью впитывать влагу при сравнительно большой воздухо- и теплопроницаемости.
Тонкий шерстяной джемпер можно убрать в сумочку или завязать на плечах или бедрах, это снова в моде.
А вот модную ветровку лучше выбрать из современных синтетических материалов. Они позволяют создавать тонкие и прочные изделия с прекрасными защитными функциями.
Прекрасны для такой погоды и модные аксессуары. На голову кепку или косынку. На плечи актуальный и очень практичный рюкзак», — советует эксперт.
Обильных дождей в Петербурге не будет, как правило, это скорее кратковременные ливни и грозы, которые быстро пройдут, освежая воздух.
Осадки будут распределены достаточно равномерно по всему месяцу, поэтому многослойный образ будет выглядеть и стильно, и практично.
Так что не откладывайте прогулки и культурные события. Главное — быть готовым к капризам погоды и не забывать зонтик.
А настоящая жара, если и придет, то вы будете готовы спокойно наслаждаться летом, не переживая за то, как вы выглядите.