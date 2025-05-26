Интерьер Северной столицы: как создать петербургский стиль в своем доме

У Санкт-Петербурга есть особенная атмосфера, и дизайнеры придумали особый стиль для города, который отражает его суть.

Санкт-Петербург — город с уникальной архитектурной и культурной историей, которая находит отражение и в его интерьерах. Петербургский стиль в дизайне — это изысканное сочетание классики и модерна, где царит торжественность, легкая помпезность и особая атмосфера Северной столицы. Рассказываем подробнее, что такое петербургский стиль и как его использовать в интерьере.

Отсылки к имперским интерьерам

Дизайнер Андрей Радаев рассказал порталу «Городовой» про особенности этого необычного приема в дизайне.

«Петербургский стиль в современном дизайне интерьеров — это не просто цитата из прошлого, а тонкая адаптация культурного кода города к сегодняшним требованиям к пространству, свету и функциональности. И него есть несколько черт, которые выделяют его среди остальных. Во-первых, это историческая основа. Лепнина, классические пропорции, отсылки к имперским интерьерам, но все в сдержанном, облегченном виде. Например, современные дизайнеры могут использовать молдинги не ради декора, а как архитектурную рамку для света или цвета», — объясняет эксперт.

Цвета

Следующая отличительная черта, по словам дизайнера — это цветовая палитр. Она более прохладная. Петербург остается городом северного света, поэтому в интерьерах преобладают сложные оттенки серого, дымчато-синего, светлого льна, а также белый с легким «холодком». Это создает ощущение благородной сдержанности.

Свет

Свет для дизайнеров — это важный прием, а в петербургском стиле он мягкий и рассеянный. Эксперт отмечает, что в стиле преобладает большое количество зеркал, светлые стены и тщательно продуманное искусственное освещение — все это компенсирует дефицит естественного света и делает интерьер живым, но не кричащим.

Материалы с историей

«Даже в современных интерьерах используются натуральные материалы: камень, дерево, текстиль, латунь. Часто — с эффектом патинирования или легкого старения, чтобы сохранить ощущение времени и преемственности», — объясняет Андрей Радаев.

Функциональность и акценты

В таких интерьерах все логично: чистые линии, качественная мебель, минимум декоративного шума, но каждый предмет — с характером.