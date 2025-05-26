Институт благородных девиц в Смольном: возвращение в прошлое или прорыв в будущее женского образования — что задумали в Петербурге

В здании Смольного (где ныне располагается администрация Петербурга) необходимо возродить институт благородных девиц, заявил президент Российской муниципальной академии, президент Общенационального союза некоммерческих организаций и социальных предприятий Александр Айгистов.
Эта идея вызвала широкий общественный резонанс и множество вопросов.
Возрождение системы воспитания: духовность и семейные ценности
Спикер пояснил, что Россия, на его взгляд, нуждается в возрождении системы воспитания девочек в сочетании с развитием духовных и семейных ценностей. Предлагается создать условия для формирования целостной личности девочки на основе традиционных ценностей.
«Почему бы не вернуть это здание институту благородных девиц? То есть федеральной сети женского воспитания в России. Пусть это так и останется государственным органом или общественно-государственной структурой», — высказался Айгистов.
Предлагается создать общественно-государственную структуру, которая будет заниматься воспитанием девочек на федеральном уровне.
В России, добавил эксперт, уже действуют соответствующие профильные организации, а страна нуждается в их «консолидированном объединении».
Духовность вместо пионерства: новые методики воспитания
«Не в пионерском плане, а в духовном. Мне кажется, будет большая польза, если все наработанные методики, а если их нет, то сделать эти методики, собрать вместе», — пояснил Айгистов.
Как пишет «Деловой Петербург», особый акцент делается на духовном воспитании и разработке новых методик, основанных на традиционных ценностях.
Уникальное явление: поддержка из Татарстана
Предложение поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, назвавшая институт благородных девиц «уникальным явлением», которого не было ни в одной стране.
Волынец уточнила, что проект требует поддержки со стороны Минпросвещения и Миннауки.