Институт благородных девиц в Смольном: возвращение в прошлое или прорыв в будущее женского образования — что задумали в Петербурге

Что подразумевают под «духовными ценностями» для современных девиц и кого возьмут в наставницы?

В здании Смольного (где ныне располагается администрация Петербурга) необходимо возродить институт благородных девиц, заявил президент Российской муниципальной академии, президент Общенационального союза некоммерческих организаций и социальных предприятий Александр Айгистов.

Эта идея вызвала широкий общественный резонанс и множество вопросов.

Возрождение системы воспитания: духовность и семейные ценности

Спикер пояснил, что Россия, на его взгляд, нуждается в возрождении системы воспитания девочек в сочетании с развитием духовных и семейных ценностей. Предлагается создать условия для формирования целостной личности девочки на основе традиционных ценностей.

«Почему бы не вернуть это здание институту благородных девиц? То есть федеральной сети женского воспитания в России. Пусть это так и останется государственным органом или общественно-государственной структурой», — высказался Айгистов.

Предлагается создать общественно-государственную структуру, которая будет заниматься воспитанием девочек на федеральном уровне.

В России, добавил эксперт, уже действуют соответствующие профильные организации, а страна нуждается в их «консолидированном объединении».

Духовность вместо пионерства: новые методики воспитания

«Не в пионерском плане, а в духовном. Мне кажется, будет большая польза, если все наработанные методики, а если их нет, то сделать эти методики, собрать вместе», — пояснил Айгистов.

Как пишет «Деловой Петербург», особый акцент делается на духовном воспитании и разработке новых методик, основанных на традиционных ценностях.

Уникальное явление: поддержка из Татарстана

Предложение поддержала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, назвавшая институт благородных девиц «уникальным явлением», которого не было ни в одной стране.

Волынец уточнила, что проект требует поддержки со стороны Минпросвещения и Миннауки.