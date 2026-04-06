К какому району Санкт-Петербурга относится Сестрорецк?

Сестрорецк относится к Курортному району Санкт-Петербурга. Это внутригородское муниципальное образование, расположенное на северном берегу Финского залива, на юге Карельского перешейка.

Исторический контекст

Сестрорецк был основан в 1714 году Петром I. До XVIII века территория, на которой он расположен, принадлежала Швеции и входила в состав деревни Куоккала. В июне 1900 года здесь открылся первый санаторий «Сестрорецкий курорт», который работает до сих пор.

В 1959 году Курортный район был ликвидирован, его территория вошла в состав Сестрорецкого района. Спустя тридцать лет был выделен Зеленогорский район. В 1994 году и Сестрорецкий, и Зеленогорский районы вошли в состав города как единый Курортный район.

География и особенности

Курортный район расположен в северо-западной части Санкт-Петербурга и простирается вдоль побережья Финского залива на 45 км. Общая территория района составляет 26,8 тыс. га (20,5% от общей площади Санкт-Петербурга).

Сестрорецк — крупнейший населённый пункт Курортного района.

Город расположен на перешейке между Финским заливом и озером Сестрорецкий Разлив. Осью города являются Приморское шоссе (автомагистраль «Скандинавия») и железная дорога, идущие с севера на юг.

На территории Сестрорецка располагаются исторические районы: Горская, Александровская, Тарховка, Разлив, Курорт и Дюны.

Курортная направленность

Сестрорецк — приморский климатический бальнеогрязевый курорт со своей минеральной водой и лечебными грязями. В 1901 году на территории Сестрорецкого курорта обнаружили собственный источник минеральной воды. Несколько лет спустя биохимик Д. М. Цвет провёл исследование местных грязей и подтвердил их целебные свойства. Иловые грязи Сестрорецка в 1907 году удостоились главного приза на Всемирной выставке в Бельгии.

Воду из двух местных скважин прописывают для приёма внутрь, а также наполняют ей ванны и бассейны.

