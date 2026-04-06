К какому району Санкт-Петербурга относится Сестрорецк?

Сестрорецк относится к Курортному району Санкт-Петербурга. Это внутригородское муниципальное образование, расположенное на северном берегу Финского залива, на юге Карельского перешейка.
Исторический контекст
Сестрорецк был основан в 1714 году Петром I. До XVIII века территория, на которой он расположен, принадлежала Швеции и входила в состав деревни Куоккала. В июне 1900 года здесь открылся первый санаторий «Сестрорецкий курорт», который работает до сих пор.
В 1959 году Курортный район был ликвидирован, его территория вошла в состав Сестрорецкого района. Спустя тридцать лет был выделен Зеленогорский район. В 1994 году и Сестрорецкий, и Зеленогорский районы вошли в состав города как единый Курортный район.
География и особенности
Курортный район расположен в северо-западной части Санкт-Петербурга и простирается вдоль побережья Финского залива на 45 км. Общая территория района составляет 26,8 тыс. га (20,5% от общей площади Санкт-Петербурга).
Сестрорецк — крупнейший населённый пункт Курортного района.
Город расположен на перешейке между Финским заливом и озером Сестрорецкий Разлив. Осью города являются Приморское шоссе (автомагистраль «Скандинавия») и железная дорога, идущие с севера на юг.
На территории Сестрорецка располагаются исторические районы: Горская, Александровская, Тарховка, Разлив, Курорт и Дюны.
Курортная направленность
Сестрорецк — приморский климатический бальнеогрязевый курорт со своей минеральной водой и лечебными грязями. В 1901 году на территории Сестрорецкого курорта обнаружили собственный источник минеральной воды. Несколько лет спустя биохимик Д. М. Цвет провёл исследование местных грязей и подтвердил их целебные свойства. Иловые грязи Сестрорецка в 1907 году удостоились главного приза на Всемирной выставке в Бельгии.
Воду из двух местных скважин прописывают для приёма внутрь, а также наполняют ей ванны и бассейны.
Дополнительные факты
- В Сестрорецке есть несколько песчаных пляжей на берегу Финского залива. В тёплое время года на побережье работают школы кайтсёрфинга и вейкбординга.
- Озеро Сестрорецкий Разлив — искусственное озеро, созданное при Петре I. В то время оно помогало в работе оружейного завода Сестрорецка, а сегодня служит местом для прогулок и пикников.
- В городе сохранились образцы финского зодчества, а также дачи известных деятелей культуры.