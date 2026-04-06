Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга?
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга?

Опубликовано: 6 апреля 2026 13:40
 Проверено редакцией
аэропорт, екатеринбург
Global Look Press/Bulkin Sergey
Расстояние от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга составляет 2 370 км по автомобильной трассе и 1 781 км по прямой линии. Это расстояние можно преодолеть разными видами транспорта, каждый из которых имеет свои особенности.

На автомобиле

Поездка на машине займёт около 23–29 часов в зависимости от скорости движения и остановок. Маршрут проходит через несколько регионов: Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республику Татарстан, Республику Башкортостан и Свердловскую область.

Несколько советов для путешественников:

Можно выбрать два основных маршрута: северный (через Мурманскую трассу и Вологодскую область) или южный (через Великий Новгород, Тверь и города Золотого кольца — Ярославль и Кострому). Южный путь чаще рекомендуют из-за лучшего качества дорог.

На поезде

По данным на 2026 год, из Санкт-Петербурга в Екатеринбург курсируют несколько поездов, включая фирменные «Демидовский экспресс» и «Новокузнецк». Время в пути варьируется от 1 дня 10 часов 39 минут до 1 дня 14 часов 28 минут в зависимости от типа поезда и количества остановок.

Некоторые детали:

  • Поезда отправляются с Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге и прибывают на вокзал Екатеринбург-Пасс..
  • В пути поезда проходят через Москву, Нижний Новгород, Пермь, Киров, Тверь, Владимир, Череповец, Вологду и другие города.

На самолёте

Перелёт — самый быстрый способ добраться из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Среднее время в пути составляет 2 часа 45 минут. Прямые рейсы выполняют несколько авиакомпаний, включая «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа», Smartavia и другие.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
