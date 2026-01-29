Как добраться от Санкт-Петербурга до Кронштадта?

Добраться из Петербурга до Кронштадта можно на машине или автобусе, а летом — на теплоходе. Дорога до небольшого города в Ленинградской области — это уже маленькое путешествие: город‑остров на Финском заливе хранит дух морской славы России, и сам путь к нему настраивает на особый лад.

Откуда идут автобусы в Кронштадт?

От станции метро «Старая Деревня» (линия 5) ходят маршруты № 101 и 101А. Время в пути — около 1 часа 15 минут, в зависимости от трафика. Автобусы следуют по дамбе Комплекс защитных сооружений (КЗС), и уже по дороге открываются виды на залив, волнорезы и маяки.

От метро «Проспект Просвещения» (линия 1) идёт автобус № 207 — путь чуть длиннее, но тоже вполне комфортный.

Совет: берите место справа по ходу движения от «Старой Деревни»: в ясную погоду с этой стороны лучше видны форты и водная гладь.

Сколько ехать от Питера до Кронштадта на машине?

Ехать нужно по Приморскому шоссе, затем на КАД и далее по указателям на Кронштадт. Весь маршрут — около 40–50 км, время в пути — от 50 минут до 1,5 часов (в зависимости от пробок).

Главный визуальный бонус — проезд по дамбе КЗС. Это не просто дорога, а инженерный шедевр: 25,4 км сооружений, защищающих Петербург от наводнений. Вдоль трассы — смотровые площадки, где можно остановиться, сделать фото и разглядеть форты.

Как добраться до Кронштадта на теплоходе?

Туристические теплоходы до Кронштадта в навигационный период (примерно май–октябрь) отправляются из центра Петербурга (причалы у Дворцовой набережной или «Спуск со львами»). Путь по воде занимает около 1,5 часов, и это самый атмосферный вариант: вы видите город с акватории, проходите мимо фортов, а при подходе к острову открывается панорама морских ворот крепости.