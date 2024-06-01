Как минимум будут косо смотреть: чего нельзя делать туристам в Дагестане

Отдых в Дагестане стремительно набирает популярность среди российских туристов. Пляжи Каспийского моря не такие переполненные, как в Сочи или Анапе, а экскурсии с осмотром гор и каньонов не оставляют никого равнодушным. Однако прежде чем паковать чемоданы, лучше сперва ознакомиться с правилами, которые действуют в республике. Для туристов даже есть специальная памятка.

Не носить откровенную одежду

Дагестан — мусульманский регион, поэтому носить слишком откровенные наряды там не стоит. Для девушек приемлемы юбки не сильно выше колена и кофты без глубокого декольте. От шорт и вещей из просвечивающих тканей лучше отказаться. Облегающие джинсы тоже не приветствуются. Мужчинам не рекомендуется ходить с оголенным торсом. При посещении мечетей необходимо надевать одежду с длинными рукавами, не показывать ноги, а девушкам покрывать голову.

Не купаться топлес

Женщинам запрещено купаться в море и загорать без лифа. Даже фотографироваться на фоне местных красот без верха нельзя. Такое поведение осуждается местными жителями. Скандалы с подобными инцидентами уже были. Нарушившим правила позже писали угрозы в соцсетях.

Источник фото: Legion-Media

Воздержаться от проявления чувств

Прилюдно целоваться и обниматься в Дагестане не принято. Такое поведение могут счесть вульгарным.

Избегать вредных привычек

Курение в общественных местах в республике запрещено. Особенное возмущение местных могут вызвать девушки с сигаретой. Также не разрешается появляться на публике нетрезвым и распивать спиртные напитки.

Источник фото: Legion-Media

Не ругаться

Туристам не стоит использовать ненормативную лексику, кричать и высказывать свое недовольство на улице. Громкий смех и музыка также не приветствуется.

Не трогать местных жительниц

При общении с дагестанскими женщинами лучше держаться на расстоянии. Осудить могут даже попытку поприветствовать девушку рукопожатием. Общаться можно исключительно словесно.

Источник фото: Legion-Media

Не отказываться от подарков

Если вам предложат горсть конфет или другое лакомство, не открещивайтесь. Садакъа или милостыня — это часть мусульманской религии. Отказавшись, вы можете обидеть человека.

Скачать памятку в электронном виде можно на сайте Минтуризма республики.

Источник фото: Legion-Media