Как минимум будут косо смотреть: чего нельзя делать туристам в Дагестане

Отдых в Дагестане стремительно набирает популярность среди российских туристов. Пляжи Каспийского моря не такие переполненные, как в Сочи или Анапе, а экскурсии с осмотром гор и каньонов не оставляют никого равнодушным. Однако прежде чем паковать чемоданы, лучше сперва ознакомиться с правилами, которые действуют в республике. Для туристов даже есть специальная памятка.
Не носить откровенную одежду
Дагестан — мусульманский регион, поэтому носить слишком откровенные наряды там не стоит. Для девушек приемлемы юбки не сильно выше колена и кофты без глубокого декольте. От шорт и вещей из просвечивающих тканей лучше отказаться. Облегающие джинсы тоже не приветствуются. Мужчинам не рекомендуется ходить с оголенным торсом. При посещении мечетей необходимо надевать одежду с длинными рукавами, не показывать ноги, а девушкам покрывать голову.
Не купаться топлес
Женщинам запрещено купаться в море и загорать без лифа. Даже фотографироваться на фоне местных красот без верха нельзя. Такое поведение осуждается местными жителями. Скандалы с подобными инцидентами уже были. Нарушившим правила позже писали угрозы в соцсетях.
Воздержаться от проявления чувств
Прилюдно целоваться и обниматься в Дагестане не принято. Такое поведение могут счесть вульгарным.
Избегать вредных привычек
Курение в общественных местах в республике запрещено. Особенное возмущение местных могут вызвать девушки с сигаретой. Также не разрешается появляться на публике нетрезвым и распивать спиртные напитки.
Не ругаться
Туристам не стоит использовать ненормативную лексику, кричать и высказывать свое недовольство на улице. Громкий смех и музыка также не приветствуется.
Не трогать местных жительниц
При общении с дагестанскими женщинами лучше держаться на расстоянии. Осудить могут даже попытку поприветствовать девушку рукопожатием. Общаться можно исключительно словесно.
Не отказываться от подарков
Если вам предложат горсть конфет или другое лакомство, не открещивайтесь. Садакъа или милостыня — это часть мусульманской религии. Отказавшись, вы можете обидеть человека.
Скачать памятку в электронном виде можно на сайте Минтуризма республики.
Источник фото: Legion-Media