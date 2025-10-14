Музей воды, скульптура кошки Василисы и Дом кино: как устроить маленькое романтическое путешествие по Петербургу

Эти улицы и переулки — лучшее, что может подарить Петербург для романтических и просто приятных прогулок.

В Санкт-Петербурге много красивых и особенных улиц. Особенно они подходят для романтической прогулки, когда вокруг красивые виды, тихие аллеи и интересные памятники.

Расскажем о самых живописных и душевных улицах города, которые помогают заново открыть красоту Северной столицы.

Миллионная улица — история и виды на главные достопримечательности

Миллионная — одна из самых старых и важных улиц Петербурга. Прогуливаясь от Лебяжьей канавки к Дворцовой площади, можно любоваться Невой и целым рядом знаменитых мест, сообщает Фиеста.

Это Марсово поле, Троицкий мост и Мраморный дворец. Здесь много зданий с богатой историей, и прогулка по этой улице — это как маленькое романтическое путешествие.

Кленовая улица — уют и тишина в центре города

Кленовая улица сегодня утопает в тенистых каштанах, хотя когда-то на ней росли клены, за что и получила свое название.

Во время Великой Отечественной войны улицу закрывали, а после войны восстановили, но уже с каштанами. Сейчас это тихое, спокойное место, где приятно провести время вдвоем.​

Итальянская улица — свет и уют возле каналов

Итальянская — одна из самых теплых и приятных улиц, она тянется от канала Грибоедова до Фонтанки. Здесь стоит заглянуть на площадь Искусств или Манежную площадь, особенно красиво вечером.

Прогулка по Итальянской продолжается мимо старинных улиц, а финишировать можно в Доме кино — отличное романтическое завершение вечера.​

Таврическая улица — зеленый оазис и музей воды

Если хочется тишины и уединения, отправляйтесь на Таврическую улицу. Недалеко от метро Чернышевская находятся Таврический сад и необычный Музей воды, пишет Спутник.

С одной стороны улица соединяется с Суворовским проспектом, откуда открывается вид на Смольный собор — очень живописное место для спокойного отдыха.​

Малая Садовая — короткая, но любимая улица

Малая Садовая — самая короткая улица центра, всего 179 метров, но очень популярная. Она соединяет Итальянскую улицу и Невский проспект.

Здесь любят фотографироваться у фонтана «Шар» и загадать желание у скульптуры кошки Василисы, пишет Петербург Центр.