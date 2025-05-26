Как на русский язык переводится слово картофель: в оригинале значит совсем другое

Мы привыкли к слову «картофель» настолько, что даже не задумываемся, откуда оно взялось и что на самом деле означает. А между тем, это не просто овощ, а «земляная шишка» — дословно. Причём совсем не фигурально.

Так как же переводится слово «картофель»?

Слово пришло в русский язык из немецкого Kartoffel, а туда — из итальянского tartufolo, что значит «маленький трюфель». Изначально европейцы увидели в клубнях картошки сходство с редким и дорогим грибом, растущим под землёй, — трюфелем (tartufo).

А тот, в свою очередь, происходит от латинского terratuber — «земляной клубень» (terra — земля, tuber — шишка).

Так что если дословно перевести слово «картофель» на русский язык, получится «маленький земляной трюфель».

Почему же в русском — не «трюфель»?

Потому что языки по-разному адаптировали новое растение. Французы, например, называют его pomme de terre — «земляное яблоко».

В русском же слово обрусело и стало родным — от официального «картофель» до народных «картошка», «картошечка», а иногда и «гулёна», «картопля», «картоха» — как ни назови, всё про любимый овощ.

А что с другими овощами?

Огурец — от греческого agourus, «несозревший». Потому что в пищу он идёт зелёным.

— от греческого agourus, «несозревший». Потому что в пищу он идёт зелёным. Капуста — скорее всего, от латинского caputium, производного от caput — «голова». Это метафора кочана.

— скорее всего, от латинского caputium, производного от caput — «голова». Это метафора кочана. Помидор — pomo d’oro по-итальянски означает «золотое яблоко». Первые томаты в Европе были жёлтыми.

— pomo d’oro по-итальянски означает «золотое яблоко». Первые томаты в Европе были жёлтыми. Баклажан — родом из арабского и персидского языков (bādinǰān), к нам попал через Турцию. В России его ещё называли «бадаржан» и «подлажан».

Теперь, когда вы в следующий раз положите картошку на сковороду или нарежете салат, вспомните: перед вами не просто овощ, а несостоявшийся трюфель.