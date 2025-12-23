Как откармливали наложниц Сулеймана: от трехзначных цифр волосы дыбом

Вы думаете, что знаете о гаремах из сериалов? Забудьте. Реальность была куда эксцентричнее и противоречила всем современным стандартам красоты. Исторические хроники рисуют картину, которую не покажут в «Великолепном веке».

Яркий пример — султан Ибрагим I, чьи вкусы шокировали даже его время. Его мать, уловив особое пристрастие сына, приказала радикально изменить рацион наложниц. Девушкам увеличили порции вдвое, завалили сладостями и поставили четкую задачу: набрать минимум 150 килограммов. Только такой вес считался пропуском в покои правителя.

Чемпионкой стала наложница по прозвищу Шекер Пара («Сахарок»), чья масса, по свидетельствам, превышала 230 килограммов. Султан был от нее без ума, хотя ее телосложение и лишило ее шанса родить наследника.

Но жизнь в гареме — это не только бесконечная еда. При Сулеймане это был жестко структурированный «институт» с собственной иерархией. Наложницы, не добившиеся внимания султана, оставались служить калфами или отправлялись в «шатер стареющих женщин».

При этом они получали образование: изучали языки, литературу, музыку и танцы. Так что гарем был не только местом утех, но и своеобразной «академией» с весьма специфичными критериями отбора.