Городовой / Полезное / Как откармливали наложниц Сулеймана: от трехзначных цифр волосы дыбом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Внутри гранитной крепости: как советские инженеры построили город, способный пережить апокалипсис Общество
Зима близко: ваши пластиковые окна дуют через самую неожиданную щель - утепляемся правильно Полезное
От Брюллова до Клодта: как искусство вышло из залов на улицы Петербурга XIX века Учеба
Павел Федотов: «первая ласточка» русского критического реализма и диагноз академизму Учеба
Львы, грифоны, титаны: язык скульптуры в ампирном Петербурге первой половины XIX века? Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Как откармливали наложниц Сулеймана: от трехзначных цифр волосы дыбом

Опубликовано: 23 декабря 2025 16:12
Хюррем
Как откармливали наложниц Сулеймана: от трехзначных цифр волосы дыбом
Фото: Городовой.ру

«Великолепному веку» такое не снилось.

Вы думаете, что знаете о гаремах из сериалов? Забудьте. Реальность была куда эксцентричнее и противоречила всем современным стандартам красоты. Исторические хроники рисуют картину, которую не покажут в «Великолепном веке».

Яркий пример — султан Ибрагим I, чьи вкусы шокировали даже его время. Его мать, уловив особое пристрастие сына, приказала радикально изменить рацион наложниц. Девушкам увеличили порции вдвое, завалили сладостями и поставили четкую задачу: набрать минимум 150 килограммов. Только такой вес считался пропуском в покои правителя.

Чемпионкой стала наложница по прозвищу Шекер Пара («Сахарок»), чья масса, по свидетельствам, превышала 230 килограммов. Султан был от нее без ума, хотя ее телосложение и лишило ее шанса родить наследника.

Но жизнь в гареме — это не только бесконечная еда. При Сулеймане это был жестко структурированный «институт» с собственной иерархией. Наложницы, не добившиеся внимания султана, оставались служить калфами или отправлялись в «шатер стареющих женщин».

При этом они получали образование: изучали языки, литературу, музыку и танцы. Так что гарем был не только местом утех, но и своеобразной «академией» с весьма специфичными критериями отбора.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью