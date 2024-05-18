Как появились морковь по-корейски и «‎Доширак»: не имеют ничего общего с Кореей

В последнее время популярность корейских блюд в России возросла. Например, в супермаркетах все чаще можно встретить капусту кимчи, а во многих ресторанах появляется все больше видов лапши и супов.

Казалось бы, среди новомодных блюд нельзя не отметить любимую многими морковь по-корейски и «‎Доширак». Вот только мало кто знает, что на самом деле корейцы эти лакомства не едят. Более того, в Южной Корее, вероятно, о них даже не знают.

Откуда взялась корейская морковь

Этот салат возник во времена СССР, а придумали его корейцы, которых в 1937 году депортировали из пограничных районов Дальневосточного края в Казахстан и Узбекистан. Морковь послужила более доступной альтернативой пекинской капусте, из которой в Корее традиционно готовят кимчи — холодную и очень пикантную закуску.

Классический рецепт кимчи, помимо самой капусты включает в себя соус кочуджан. Он представляет собой соевую пасту из клейкого риса и ферментированных соевых бобов. Для придания остроты соус щедро приправляют красным перцем.

Поскольку на территории СССР капуста встречалась в магазинах редко, а кочуджан и вовсе отсутствовал, пришлось выкручиваться с помощью более доступных продуктов.

Так корейцы стали использовать морковь. Вместо пасты из красного перца добавляли самые простые и доступные специи — чеснок и молотый перец.

Со временем закуска полюбилась советским гражданам, и постепенно ее стали готовить во многих семьях. С тех пор морковь по-корейски часто встречается на праздничных столах.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Едят ли в Корее «‎Доширак»

Несмотря на то, что различного рода лапша в Корее — один из ключевых продуктов, о «‎Дошираке» там и не слышали. Начать стоит с самого названия. Дело в том, что слово «‎доширак» в России и Южной Корее означает абсолютно разные блюда. У нас это лапша, которую нужно залить кипятком, и уже через пять минут она будет готова.

А вот для корейцев слово «‎доширак» обозначает обед, который берут с собой на работу. Один из самых популярных вариантов такого перекуса — рис с разными cалатами и жареным яйцом, мясо, а также кимпаб — некая разновидность суши-ролла.

А вот вся лапша быстрого приготовления в Корее называется «рамен». Она может быть как очень острой, так и более нейтральной. При этом зачастую ее не заливают кипятком, а варят. Это связано с тем, что сама лапша гораздо толще, чем у нас.

Кроме того, рамен редко едят в качестве самостоятельного продукта. Обычно к нему добавляют различные морепродукты, мясо и сыр. В результате блюдо получается более сытным и полноценным.

Так что известный россиянам «‎Доширак» — всего лишь альтернатива рамену. И несмотря на то, что продукт выпускается корейской компанией, в самой Корее его не встретишь. Он продается в России, странах СНГ и Латвии, пишет портал Babr24.com.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru