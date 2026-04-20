Как проходят экскурсии для детей в Петропавловской крепости?

Опубликовано: 20 апреля 2026 15:05
 Проверено редакцией
дети, крепость
Global Look Press/Zamir Usmanov
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге — это не просто исторический памятник, а настоящее приключение для детей. Здесь история оживает в формате квестов, загадок и интерактивных игр, а каждый уголок крепости хранит свои тайны.

Как проходит детская экскурсия

Экскурсии для детей в Петропавловской крепости строятся на интерактивности: ребёнок становится не пассивным зрителем, а героем собственной истории. Например, в программе «Петропавловка для детей: тайны крепости и загадочные зайцы» ребята вместе с гидом разгадывают тайны крепости, решают увлекательные задания и участвуют в поиске «клада».

Во время такой прогулки дети:

  • узнают удивительные факты о создании крепости и измеряют толщину крепостных стен;
  • исследуют Трубецкой бастион и узнают, какие тайны хранят его казематы. Гид учит детей тайному способу общения арестантов;
  • знакомятся с Нарышкиным бастионом и узнают об обязательном пушечном выстреле в полдень;
  • посещают Ботный дом с ботиком Петра I — маленькой лодкой, на которой царь учился ходить под парусом;
  • узнают историю самых старых курантов в городе и откуда они прибыли;
  • обсуждают памятник Петру I и пытаются понять, почему он выглядит так необычно;
  • ищут всех зайцев на острове — деревянных, каменных и металлических, которые спрятаны в разных уголках крепости.

При условии приобретения отдельного билета можно прогуляться по крыше крепостной стены от Государева до Нарышкина бастиона и полюбоваться панорамой Невы.

Интересные факты, которые узнают дети

Заячий остров. Крепость расположена на Заячьем острове, потому что здесь когда-то водилось много зайцев. По легенде, если загадать желание возле фигурки зайца Арсения (она установлена при входе в крепость на одной из свай в воде) и попасть в него монеткой, то желание сбудется.

Основание города. День закладки крепости — 16 (27 по новому стилю) мая 1703 года — считается днём основания Санкт-Петербурга.

Форма крепости. Петропавловская крепость имеет форму правильного шестиугольника с бастионами по углам. Такая планировка позволяла вести перекрёстный огонь и делала стены практически неприступными. Некоторые исследователи видят в этом масонские символы и даже предполагают, что под Петропавловским собором спрятан Святой Грааль.

Тюрьма «Русская Бастилия». В казематах крепости содержались декабристы, Фёдор Достоевский, Николай Чернышевский и другие известные люди. Условия были суровыми: сырые камеры без окон и отопления.

Полуденный выстрел. Традиция стрелять из пушки в полдень появилась в Петербурге в 1865 году. Сегодня выстрелить из гаубицы может не только дежурный офицер, но и, например, почётный гражданин города.

Советы для родителей

  • Экскурсии обычно рассчитаны на детей младшего и среднего школьного возраста.
  • По одному билету экскурсию могут посетить 1 ребёнок и 1 сопровождающий взрослый.
  • Рекомендуется взять с собой воду, одежду по погоде, блокнот и карандаши.
  • Билеты на посещение некоторых объектов (Петропавловский собор, Трубецкой бастион, Нарышкин бастион) приобретаются отдельно.

Петропавловская крепость — это не просто музей, а место, где история становится живой и увлекательной. Дети не только узнают новые факты, но и развивают логику, память и воображение, превращая прогулку в настоящее приключение.

Автор:
Пономарева Дарина
