Как русских туристов обманывают в заграничных отелях: четыре популярные схемы

Впечатление от отдыха во многом зависит от отеля. И очень часто гостиницы могут наживаться на неопытных туристах. Согласитесь, что неприятно будет переплатить, когда рассчитывали совсем на другую цену. Чтобы не попасться в ловушку, стоит взять на заметку самые распространенные схемы обмана.

Штраф за сломанную мебель

При выселении постояльцам могут выставить нехилый штраф за мебель, которую те якобы испортили. При этом к повреждениям могут отнести царапину или трещину на вазе, которые были там еще до вашего приезда. Поскольку при выезде у туриста особо нет времени на разборки, многие предпочитают заплатить.

Чтобы обезопасить себя, стоит проверять мебель при заезде, и в случае обнаружения проблем сразу сообщать об этом администратору. А если вы и правда что-то повредили, не стесняйтесь требовать прочитать правила отеля, в которых прописан порядок оплаты за испорченную мебель. Так вы избежите переплат.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Оплата мини-бара

В большинстве отелей снеки и напитки из мини-бара оплачиваются отдельно. При этом туристы редко ими пользуются, ведь цена на газировку или чипсы завышена в несколько раз. Но отели при выезде могут выставить счет за этот бар. В таком случае требуйте, чтобы администратор пошел вместе с вами и проверил содержимое холодильника.

Также опытные путешественники рекомендуют во время проживания периодически проверять бар, чтобы убедиться, что оттуда ничего не забирают горничные.

Высокие цены на официальном сайте

Этот пункт нельзя назвать обманом, но он тоже помогает отелям выманить у туриста побольше деньжат. Дело в том, что цены на номера на официальном сайте всегда выше, чем у различных систем бронирования и туроператоров.

В этом нет никакого подвоха. Отели прекрасно понимают, что количество посетителей, бронирующих через сайт, в разы меньше тех, кто бронирует через посредников. Поэтому для них выгоднее продать билеты чуть дешевле, но на популярном сайте, где их заметит большое количество потенциальных гостей. Так что сравнивайте цены, чтобы не переплачивать зря.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Залог за номер

Иногда отель берет залог при бронировании номера. Его обещают вернуть при выезде, но на деле возвращают далеко не всегда. Сотрудники лишь говорят, что уже отправили средства, просто они не поступили на счет, но в итоге могут вообще не вернуть их или сделать это не в полном объеме.

Чтобы избежать такой ситуации, используйте наличку. А если платили по карте, то просите предоставить документы о возвращении депозита на ваш счет, пишет портал «‎Рамблер».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru