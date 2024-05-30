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Как сэкономить на покупке тура в 2024 году: пять лайфхаков

Как сэкономить на покупке тура в 2024 году: пять лайфхаков

Доступны каждому.

Еще три года назад горящую путевку в Турцию на двоих можно было купить за 40 тысяч рублей. Сегодня же ценник на самые бюджетные предложения вырос более чем в два раза. Однако способы сэкономить все же есть.

Покупать онлайн

В офисах турфирм вам вряд ли предложат приобрести тур по выгодной цене. Дело в том, что менеджеры получают процент от суммы сделки, соответственно, им просто невыгодно продавать более бюджетные путевки.

В онлайн-сервисах же можно поставить фильтр по стоимости. Тогда вам покажут самые дешевые предложения, которые есть на ваши даты. Кроме того, такие площадки сотрудничают с большим числом туроператоров, а потому и выбор там куда обширнее. А еще на многих сайтах можно найти промокод со скидкой на первый заказ.

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Расширить даты поиска

Даже если ваш отпуск четко ограничен, старайтесь не концентрироваться на конкретных датах. Иногда достаточно «подвинуться» на день или два, чтобы получить более привлекательную цену. Если отпуск стартует с понедельника, проверьте варианты на воскресенье, вторник или среду. Также поэкспериментируйте с продолжительностью тура. Иногда путевки на семь дней стоят даже дешевле, чем на пять.

Рассмотреть соседние курорты

Если вы привыкли ездить в Белек или Анталью, это не значит, что стоит возвращаться туда снова и снова. Рассмотрите Даламан, Кемер или Аланью. Возможно, там найдутся варианты побюджетнее. То же касается и других стран. В строке поиска лучше прописывать название государства, а не конкретный город.

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Выезжать из Москвы

Не секрет, что туры с вылетом из столицы обычно стоят дешевле тех, что предлагают для регионов. Есть большая вероятность, что долететь или доехать до Москвы самостоятельно будет дешевле, нежели отправляться прямиком из Екатеринбурга или, к примеру, Саратова.

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Не брезгуйте «фортуной»

Система «фортуна» предполагает, что человек приобретает путевку не в конкретный отель, а в гостиницу определенного уровня: три звезды, четыре или пять. Скорее всего, вас заселят в самый дешевый объект выбранной категории, однако при этом вы сэкономите несколько тысяч рублей, говорится на портале Make-trip.

Источник фото: Legion-Media

Общество Туризм
30 мая 2024 08:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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