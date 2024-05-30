Как сэкономить на покупке тура в 2024 году: пять лайфхаков

Еще три года назад горящую путевку в Турцию на двоих можно было купить за 40 тысяч рублей. Сегодня же ценник на самые бюджетные предложения вырос более чем в два раза. Однако способы сэкономить все же есть.

Покупать онлайн

В офисах турфирм вам вряд ли предложат приобрести тур по выгодной цене. Дело в том, что менеджеры получают процент от суммы сделки, соответственно, им просто невыгодно продавать более бюджетные путевки.

В онлайн-сервисах же можно поставить фильтр по стоимости. Тогда вам покажут самые дешевые предложения, которые есть на ваши даты. Кроме того, такие площадки сотрудничают с большим числом туроператоров, а потому и выбор там куда обширнее. А еще на многих сайтах можно найти промокод со скидкой на первый заказ.

Расширить даты поиска

Даже если ваш отпуск четко ограничен, старайтесь не концентрироваться на конкретных датах. Иногда достаточно «подвинуться» на день или два, чтобы получить более привлекательную цену. Если отпуск стартует с понедельника, проверьте варианты на воскресенье, вторник или среду. Также поэкспериментируйте с продолжительностью тура. Иногда путевки на семь дней стоят даже дешевле, чем на пять.

Рассмотреть соседние курорты

Если вы привыкли ездить в Белек или Анталью, это не значит, что стоит возвращаться туда снова и снова. Рассмотрите Даламан, Кемер или Аланью. Возможно, там найдутся варианты побюджетнее. То же касается и других стран. В строке поиска лучше прописывать название государства, а не конкретный город.

Выезжать из Москвы

Не секрет, что туры с вылетом из столицы обычно стоят дешевле тех, что предлагают для регионов. Есть большая вероятность, что долететь или доехать до Москвы самостоятельно будет дешевле, нежели отправляться прямиком из Екатеринбурга или, к примеру, Саратова.

Не брезгуйте «фортуной»

Система «фортуна» предполагает, что человек приобретает путевку не в конкретный отель, а в гостиницу определенного уровня: три звезды, четыре или пять. Скорее всего, вас заселят в самый дешевый объект выбранной категории, однако при этом вы сэкономите несколько тысяч рублей, говорится на портале Make-trip.

Источник фото: Legion-Media