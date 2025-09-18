Холера и миаз: что будет с арахисом, который привезли из Никарагуа

В Большом морском порту Санкт-Петербурга остановили ввоз огромной партии очищенного арахиса весом 100 тонн. Причина — в контейнере обнаружили опасное насекомое.
Муха-горбатка и почему она опасна
Это крошечное насекомое не приносит вред, но личинки могут быть настоящими паразитами. Они поселяются в гниющих продуктах, повреждают пищу и могут проникать в организм человека и животных.
Особенно страшно, если личинки попадут в кишечник — тогда это кишечный миаз, который сложно лечить. Бывали случаи, когда личинки развивались в ранах и даже на роговице глаза.
Кроме того, муха-горбатка может переносить холеру, пишет КП.
Зараженный арахис прибыл из Никарагуа. Специалисты уничтожают вредителя.