Холера и миаз: что будет с арахисом, который привезли из Никарагуа

Опубликовано: 18 сентября 2025 16:01
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

Муха-горбатка — настоящая угроза не только продуктам и сельскому хозяйству, но и здоровью человека.

В Большом морском порту Санкт-Петербурга остановили ввоз огромной партии очищенного арахиса весом 100 тонн. Причина — в контейнере обнаружили опасное насекомое.

Муха-горбатка и почему она опасна

Это крошечное насекомое не приносит вред, но личинки могут быть настоящими паразитами. Они поселяются в гниющих продуктах, повреждают пищу и могут проникать в организм человека и животных.

Особенно страшно, если личинки попадут в кишечник — тогда это кишечный миаз, который сложно лечить. Бывали случаи, когда личинки развивались в ранах и даже на роговице глаза.

Кроме того, муха-горбатка может переносить холеру, пишет КП.

Зараженный арахис прибыл из Никарагуа. Специалисты уничтожают вредителя.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
