Как одна петербургская ночь изменила судьбу России: чем запомнилось 9 июля в истории города

9 июля в истории Санкт-Петербурга отмечено рядом значимых событий, от дворцового переворота до закладки храмов и учебных заведений.

Эти даты отражают как политические изменения в стране, так и развитие городской инфраструктуры и духовной жизни.

1762: Дворцовый переворот и восшествие на престол Екатерины II

В ночь на 9 июля 1762 года (28 июня по старому стилю) в Санкт-Петербурге произошел дворцовый переворот.

В результате император Петр III был свергнут, а его супруга Екатерина Алексеевна провозглашена самодержавной императрицей.

Это событие стало одним из ключевых моментов в истории России XVIII века.

Петр III, вступивший на престол после смерти Елизаветы Петровны в 1761 году, вызвал недовольство офицерского корпуса и общества рядом своих действий.

Среди них — отказ от всех русских завоеваний в Семилетней войне и заключение невыгодного мирного договора с Пруссией, а также подготовка к войне с Данией и непочтительное отношение к православной церкви.

К маю 1762 года в столице нарастало напряжение, несмотря на доносы о возможном заговоре, Петр III не осознавал всей серьезности своего положения.

Утром 9 июля Екатерина прибыла в Петербург на карете с Алексеем Орловым, после того как стало известно об аресте капитана Пассека, одного из участников заговора, что ускорило действия заговорщиков.

Верные Екатерине офицеры вывели свои гвардейские полки, включая Измайловский, Семеновский и Преображенский, на присягу «Императрице и Самодержице Всероссийской».

Вскоре после этого Сенат и Синод, а также часть населения, присягнули новой императрице.

Радостно встреченный петербуржцами, переворот привел к тому, что Екатерина вступила в столицу вместе с гвардейскими полками и по дороге получила письменное отречение Петра от престола.

Российский историк Василий Ключевский отмечал, что Екатерина, помимо возмущенного национального чувства, осознавала, что дает Отечеству правительство, которое лучше поймет и соблюдет его интересы .

1906: Закладка церкви Дмитрия Солунского в Коломягах

В 1906 году состоялся торжественный чин закладки церкви Дмитрия Солунского в Коломягах, недалеко от бывшего Комендантского аэродрома.

Церковь была освящена в декабре того же года и с тех пор ни разу не прекращала своей работы, даже во время блокады Ленинграда.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», она является одной из немногих сохранившихся деревянных дореволюционных построек в Санкт-Петербурге.

Святой Дмитрий Солунский, также известный как Дмитрий Мироточец, почитаем как помощник русских в борьбе с Мамаем, а многие славянские народы считали его славянином по происхождению.

1909: Закладка Городского училищного Дома имени Петра Великого

В 1909 году на пересечении Петровской и Петроградской набережных был заложен Городской училищный Дом имени Петра Великого.

Здание было построено к 1911 году, к 200-летнему юбилею Санкт-Петербурга. Уже в 1910 году, еще до полного завершения отделочных работ, в 37 классах здания начались занятия.

Позднее, 21 июня 1944 года, правительственным постановлением здесь было создано Нахимовское военно-морское училище.

Первыми воспитанниками стали дети-сироты, чьи родители погибли от рук немецких оккупантов.