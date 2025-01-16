Как вернуть деньги от государства в 2025 году: три способа получить налоговый вычет

Жители Санкт-Петербурга, как и все налогоплательщики России, имеют право на получение налоговых вычетов, позволяющих вернуть часть уплаченного НДФЛ. В 2025 году существует несколько способов оформления вычетов, каждый из которых имеет свои особенности и ограничения. Рассмотрим основные способы получения налоговых вычетов, доступные петербуржцам.

Традиционный способ: декларация 3-НДФЛ через ФНС

Традиционный способ получения налогового вычета – самостоятельная подача налоговой декларации 3-НДФЛ. Заполнить декларацию можно как в бумажном виде, обратившись лично в территориальное отделение ФНС России или в МФЦ, так и в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. В обоих случаях к декларации необходимо приложить документы, подтверждающие понесенные расходы. Например, для получения вычета на обучение это:

Договор на обучение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения);

Документы, подтверждающие оплату обучения (например, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения);

Документ, подтверждающий степень родства и возраст обучаемого 2 (например, свидетельство о рождении);

(например, свидетельство о рождении); Документ, подтверждающий очную форму обучения4 (например, справка учебного заведения).

Этот способ подходит для оформления любого вида вычета, но имеет важное ограничение: вычет можно оформить только после окончания календарного года, в котором произошли расходы. Например, если вы оплатили медицинские услуги в 2023 году, подать налоговую декларацию вы сможете только начиная с 2024 года.

Получение вычета через работодателя

Большинство налоговых вычетов можно оформить через своего работодателя уже в том же году, когда возникли расходы. Для этого необходимо подать заявление и подтверждающие документы в налоговую инспекцию. После получения уведомления о праве на вычет, нужно подать еще одно заявление работодателю. С ближайшей заработной платы не будет удерживаться НДФЛ, пока не исчерпается сумма вычета, указанная в уведомлении от налоговой.

Однако, этот способ имеет ограничения. Работодатели, применяющие Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), не могут оформить вычет для своих сотрудников. Также через работодателя нельзя оформить социальный вычет на благотворительность, пожертвования и инвестиционные вычеты. Для получения стандартных вычетов на себя или детей достаточно подать заявление работодателю, обращаться в налоговую нет необходимости.

Упрощенный порядок

Инвестиционные и имущественные вычеты при покупке жилья можно получить в упрощенном порядке. А с 2025 года в таком формате можно будет получить и все остальные вычеты. Для оформления вычета достаточно подписать предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика. Подтверждающие документы не нужны, так как всю информацию налоговая получает напрямую от банков и брокеров.

Упрощенный порядок, как и традиционный, применяется после окончания года, в котором возникли расходы. Это означает, что получить вычет за 2025 год в упрощенном порядке можно будет только в 2026 году.