«Блэкпул-он-Си» вместо рая: турист рассказал, почему никогда больше не поедет на турецкие курорты

Британский турист поделился опытом неудачного отдыха и объяснил, почему больше не вернется в Турцию.

Британский турист провел в Турции всего три дня и поспешно покинул страну, забронировав билеты до соседнего Родоса. По его словам, реальность оказалась далека от красивых рекламных картинок: шум, пошлость и навязчивый сервис превратили долгожданный отпуск в разочарование. История — яркий пример того, что ожидания от отдыха не всегда совпадают с реальностью.

Мармарис: от многообещающего начала до туристического кошмара

«Мы с женой решили попробовать Турцию и нам не понравилось», — приводит слова британца издание The Sun.

Первым пунктом маршрута стал Мармарис. Верхняя часть курорта выглядела многообещающе: тихие отели, виды на горы и море. Но стоило спуститься ближе к городу, как начался туристический кошмар.

«Круизы в стиле «Пиратов Карибского моря», дрэг-шоу, обшарпанные аквапарки… Вск это больше напоминало «Блэкпул-он-Си», — вспоминает мужчина.

Это сравнение говорит о том, что турист ожидал увидеть что-то более аутентичное и изысканное, а столкнулся с дешевыми развлечениями и отсутствием культурной составляющей.

Танцующие официанты и агрессивная торговля: шок в турецком ресторане

Но настоящим шоком стал ужин в ресторане на набережной.

«Ровно в девять официанты скинули с себя рубашки и начали танцевать. Я никогда не ел спагетти так быстро», — иронизирует он.

Добила ситуацию агрессивная торговля: бесплатные образцы сладостей оказывались вовсе не бесплатными, а названия магазинов вроде «Asda» и «Tesco» лишь маскировали лавки с подделками известных брендов.

Бегство на Родос: мгновенное преображение и возвращение к отпуску мечты

На третий день пара не выдержала и сбежала на греческий Родос.

«Преображение было мгновенным. Прекрасный старый город, стены замка, уютные рестораны и гирос, йогурт с медом… Вот это — отпуск», — подытожил турист.

Кризис туризма в Турции: почему отдыхающие выбирают Грецию?

По словам англичанина, теперь он понимает, почему туристическая отрасль Турции переживает кризис, а отели стоят полупустыми: в соседней Греции при тех же ценах качество услуг и атмосфера куда лучше.

Его история — яркое свидетельство того, что красивая картинка в рекламе не всегда соответствует реальности, и выбор места отдыха требует тщательного изучения.